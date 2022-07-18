نجل زيدان يعود إلى مدريد

أعلن نادي فوينلابرادا الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين تعاقده مع إنزو زيدان نجل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، قادما من نادي روديه الفرنسي.

ووقع إنزو زيدان على عقد لمدة موسم واحد مع فريق فوينلابرادا، الذي هبط إلى دوري الدرجة الثالثة الإسباني، في صفقة انتقال حر من روديه.

ويلعب فوينلابرادا مبارياته على ملعب "فيرناندو توريس" بالعاصمة مدريد.

وقال إنزو زيدان بعد توقيعه لفريقه فوينلابرادا: "أتيت برغبة كبيرة وحماس كبير، فوينلابرادا فريق لديه أهداف رائعة، وأنا سعيد جدا بالعودة إلى إسبانيا وإلى مدريد والاستمتاع بكرة القدم هنا، لا أطيق الانتظار للبدء في مساعدة الفريق على تحقيق أهدافه".

وشارك إنزو مع روديه في 16 مباراة بدوري الدرجة الثانية الفرنسي الموسم الماضي، دون أن يسجل أو يصنع.

وبدأ إنزو زيدان (27 عاما) مسيرته الكروية في ريال مدريد وتدرج في فئاته العمرية وصولا إلى فريق ريال مدريد الرديف "كاستيا" الذي تولى تدريبه وقتها والده زين الدين زيدان.

وشارك إنزو في مباراة وحيدة مع الفريق الأول لريال مدريد ضمن بطولة كأس ملك إسبانيا، وسجل خلالها هدفا.

وانتقل إنزو إلى ديبورتيفو ألافيس في صيف 2017، وتنقل لاحقا بين لوزان السويسري، ورايو ماخاداوندا الإسباني، وديسبورتيفو أفيش البرتغالي، وألميريا الإسباني.

المصدر: وكالات