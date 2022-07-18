"الخرف" بعينه.. منع لعب الكرة بالرأس في إنجلترا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، حصوله على موافقة لتجربة إلغاء ضربات الرأس المتعمدة في مباريات تحت 12 عاما، للتخفيف من المخاطر الصحية المحتملة وفرص الإصابة بالخرف.

وجاءت الموافقة على التجربة من المجلس الدولي لكرة القدم المسؤول عن تشريع قوانين اللعبة.

وستستمر التجربة خلال الموسم 2022-2023، مع التفكير في إلغاء ضربات الرأس المتعمدة بشكل تام خلال الموسم 2023-2024 إذا نجحت التجربة.

وأصدر الاتحاد الإنجليزي بالفعل في وقت سابق إرشادات إما لتقييد أو لإلغاء ضربات الرأس خلال المران.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: "الهدف هو المساعدة على التخفيف من أي مخاطر محتملة قد تكون مرتبطة بضربات الرأس، بما في ذلك احتكاك الرأس بالرأس أو المرفق بالرأس أو اصطدام الرأس بالأرض".

وأضاف: "هذا يمثل نهجا حذرا في لعب كرة القدم والاستمتاع بها، بينما يستمر البحث المستمر في هذا المجال".

وربطت الدراسات بين ضربات الرأس والتعرض لإصابات الدماغ المزمنة، مع تسليط الضوء على هذه المشكلة بعد التعرف على معاناة 5 لاعبين من منتخب إنجلترا الفائز بكأس العالم 1966 من الخرف.

ووصل الأمر إلى أن شركة برمجيات، كانت تعمل مع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، طورت برنامجا تدريبيا للواقع الافتراضي في محاولة لإيجاد حل للتغلب على التأثير المؤذي لضربات الرأس في لعبة كرة القدم.

المصدر: وكالات