رسميا.. ميلان يعلن تمديد عقد نجمه المخضرم "إبرا"

أعلن نادي ميلان بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، رسميا اليوم الاثنين، تجديد عقد نجمه السويدي المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، لمدة موسم واحد حتى صيف عام 2023.

وذكر الموقع الرسمي لنادي ميلان أن زلاتان إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 40 عاما، سيبقى مع "الروسونيري" في الموسم المقبل، وسيرتدي القميص رقم 11.

ولم يكشف النادي عن تفاصل عقد النجم السويدي، إلا أن شبكة "سكاي سبورت"، قالت إنه سيحصل على راتب ثابت يتراوح بين مليون ومليون ونصف المليون يورو، إضافة إلى متغيرات سخية تتعلق بصناعة وتسجيل الأهداف وإنجازات الفريق في الموسم الجديد.

وأضافت "سكاي سبورت": "زار باولو مالديني المدير التقني لميلان وفيدريكو ماسارا المدير الرياضي، إبراهيموفيتش في بيته الواقع على بحيرة جاردا، وحصلا على توقيع النجم السويدي على عقده الجديد".

وتابعت الشبكة: "يأمل إبراهيموفيتش في العودة للملاعب بعد نهائيات كأس العالم المقبلة في قطر".

يذكر أن إبراهيموفيتش خضع لجراحة في الركبة قبل شهرين، ومن المقرر أن يغيب عن الملاعب فترة تتراوح من 6 إلى 7 أشهر.

وعاد زلاتان إبراهيموفيتش إلى صفوف ميلان قبل عامين، وساهم في فوز "الروسونيري" بلقب بطل الدوري الإيطالي، لأول مرة منذ موسم (2010-2011) مع المدرب ماسيمليانو أليغري المدير الفني الحالي لفريق يوفنتوس الإيطالي.

المصدر: "twitter/acmilan"