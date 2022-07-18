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ناد فرنسي يغلق أبوابه أمام نجم ريال مدريد

الرياضة

ناد فرنسي يغلق أبوابه أمام نجم ريال مدريد
AFP
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أغلق أحد الأندية الفرنسية أبوابه أمام مارسيلو، ظهير أيسر ريال مدريد السابق، وذلك بعد رحيله عن الفريق الملكي بنهاية عقده في 30 يونيو الماضي.

وذكرت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية أن نادي أولمبيك ليون يبحث عن التعاقد مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وأضافت أن مارسيلو البالغ 34 عاما كان معروضا على إدارة ليون، ولكنها رفضت الدخول في الصفقة لسببين.

وأوضحت أن أول هذه الأسباب، مالية، لتقاضي اللاعب البرازيلي المخضرم 9 ملايين يورو سنويا مع ريال مدريد الذي رحل عن صفوفه بعد 15 عاما بالقميص الملكي.

وأشارت أيضا إلى أن إدارة ليون لم تعد مقتنعة بفكرة التعاقد مع نجوم كبار في السن بعد فشل تجربة جيروم بواتنغ (33 عاما) الوافد من بايرن ميونخ صيف العام الماضي.

في الوقت ذاته، تلقى مارسيلو عروضا من الولايات المتحدة والبرازيل، لكنه يرغب في مواصلة اللعب في أوروبا، وحتى الآن لم يعثر على وجهته المقبلة، بسبب الراتب الذي يتقاضاه.

المصدر: "وكالات"

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