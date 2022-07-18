بالفيديو.. الشرطة الإيطالية تلقي القبض على نجم تشيلسي وميلان بالخطأ!

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر الشرطة الإيطالية وهي تقوم بالقبض على الفرنسي تيمويه باكايوكو لاعب ميلان المعار من تشيلسي في أحد الشوارع.

وقام ثلاثة ضباط بإخراج اللاعب من سيارته في عرض الطريق وتقييده وتفتيش سيارته، وبدت علامات الدهشة على وجهه.

ويظهر في الفيديو بعد ذلك ظابطان وهما يتحدثان، ثم قاما بالإفراج عن اللاعب.

📽 Tiémoué Bakayoko arrêté par la police italienne à Milan. Le policier, gêné quand son collègue lui apprend qu'il s'agit du milieu de terrain de l'AC Milan, semble s'excuser avant de le laisser repartir. pic.twitter.com/OrYtqiiRTY — RMC Sport (@RMCsport) July 18, 2022

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وبحسب الصحفي الإيطالي تانكريدي بالميري، قالت الشرطة إن القبض على اللاعب حدث بسبب وجود حالة بحث وترقب لمشتبه به في إطلاق نار بموقع قريب من القبض على لاعب ميلان، ومواصفاته من حيث لون البشرة والملابس تتطابق مع باكايوكو.

ولم يصدر أي بيان رسمي من اللاعب أو ميلان تعلق على الواقعة الغريبة حتى الآن.

وقالت شبكة "RMC" إن الشرطي الذي قبض على باكايوكو شعر بالخجل عندما أخبره زميله بهوية الشخص المقبوض عليه، واعتذر له على الأرجح قبل إطلاق سراحه.

المصدر: goal.com