رسميا.. الدول المرشحة لاستضافة كأس آسيا 2023

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن الدول المرشحة لاستضافة كأس آسيا 2032، وذلك بعد انسحاب الصين.

أبدت 4 دول اهتمامها باستضافة بطولة كأس آسيا 2023 وهي :( قطر، إندونسيا، أستراليا، كوريا الجنوبية).

وأعلن الموقع الرسمي للاتحاد أنه وفقا لنظام عملية طلبات الاستضافة، فقد تم توزيع تعليمات طلبات الاستضافة على الاتحادات الوطنية يوم 17 يوليو 2022، وسيكون الموعد النهائي أمام الاتحادات الوطنية المتنافسة لتقديم وثائق الترشيح قبل 31 أغسطس 2022.

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وأضاف الاتحاد أن بعد ذلك، سيتم عمل تقييم شامل للملفات المتنافسة، وذلك من قبل الإدارة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبل أن يتم اتخاذ الاختيار والإعلان عن الدولة المضيفة للنهائيات من قبل المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتاريخ 17 أكتوبر 2022.

وكانت الصين أعلنت تخليها عن استضافة البطولة بعد جائحة كورونا وعدم جاهزيتها لاستضافة الحدث القاري.

فيما فضلت السعودية عدم الدخول في المنافسة على استضافة البطولة لرغبتها بتجهيز ملاعبها لاستضافة نسخة 2027.

المصدر: twitter/afcasiancup_ar