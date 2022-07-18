هاتف محرز يثير حفيظة متابعيه (صورة)

أثارت صورة، نشرها نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، الجدل بينه وبين متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر محرز صورة له وهو يغادر رفقة فريقه متوجها إلى الولايات المتحدة، لكن متابعيه انتبهوا إلى أن هاتفه كان مكسورا، وهو ما عبروا عنه في تعليقاتهم على الصورة.

إقرأ المزيد

ومما زاد من تفاعل الجماهير الرياضية مع الصورة، هو اعتراف النجم الجزائري بأن هاتفه مكسور ورده على المعلقين بقوله "نعم أعرف".

ولاقت الصورة انتشارا واسعا وانهالت التعليقات الساخرة من بعض متابعي النجم الجزائري حول امتلاكه المال وأنه مليونير ويستطيع شراء هاتف آخر ببساطة خاصة بعد تجديد عقده مع النادي حتى عام 2025، والذي أمضاه يوم الجمعة الماضي.

وبحسب تقارير إنجليزية، فإن محرز سيتقاضى الراتب الذي كان يحصل عليه في عقده القديم نفسه، والبالغ 7.3 مليون يورو في الموسم الواحد.

وكانت إدارة مانشستر سيتي أعلنت، بقاء محرز لثلاثة مواسم قادمة، ما يعني أن النجم الجزائري سيظل في قلعة ملعب "الاتحاد" في المواسم الثلاثة المقبلة.

وحسب الموقع الرسمي للنادي "السماوي"، فإن عقد محرز الجديد سينتهي يوم 30 يونيو 2025.

وفاز ابن الـ 31 عاما بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وثلاثة ألقاب في كأس الرابطة وكأس الاتحاد مرة واحدة مع سيتي.

المصدر: twitter/Mahrez22