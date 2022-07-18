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شاهد هدف عالمي في الدوري المصري.. هل يستحق جائزة بوشكاش؟

الرياضة

شاهد هدف عالمي في الدوري المصري.. هل يستحق جائزة بوشكاش؟
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سجل شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا هدفا عالميا من منتصف الملعب، الأحد، ضد فريق المقاولون العرب في إطار الجولة الـ25 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف شادي حسين من قذيفة أطلقها من منتصف الملعب عند الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، مستغلا تقدم حارس مرمى المقاولون العرب حسن محمود شاهين عن مرماه.

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وقاد حسين فريقه سيراميكا كليوباترا للفوز المقاولون العرب على بهدف دون رد.

ورفع شادي حسين عدد أهدافه في بطولة الدوري المصري هذا الموسم إلى 8 أهداف، متساويا مع أشرف بن شرقي ومصطفى شلبي وناصر منسي وأحمد رفعت وخالد قمر ومحمد مجدي "أفشة".

ولقي الهدف إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي، إذ طالب البعض بمنحه جائزة بوشكاش وهي جائزة يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في كل عام لصاحب أفضل هدف خلال السنة.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، في حين يتواجد المقاولون العرب في المركز السادس عشر بـ 20 نقطة.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"

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