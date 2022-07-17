الأولمبية الدولية تعيد لقبا للأسطورة الأمريكي ثورب بعد 110 أعوام.. ما القصة؟

أعادت اللجنة الأولمبية الدولية أمس اللقب الأولمبي في مسابقتي الخماسي والعشاري للأمريكي جيم ثورب بعد 110 أعوام على تجريده إياه، بسبب خرقه قوانين الهواة في ذلك العهد.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ في بيان "سيظهر اسم جيم ثورب من الآن باعتباره الوحيد الحاصل على الميدالية الذهبية في الخماسي والعشاري".

وأضاف "إنه وضع استثنائي وفريد من نوعه، كون اللفتة الرائعة للعب النظيف من اللجان الوطنية الأولمبية المعنية أتاحت تسوية هذه المسألة".

وغرد ثورب الذي كان يبلغ من العمر 25 عاما آنذاك، خارج السرب في أولمبياد ستوكهولم 1912 بتتويجه في مسابقتي الخماسي والعشاري اللتين كانتا تظهران لأول مرة في الأولمبياد.

ولكن الرياضي الأمريكي خسر لقبيه الأولمبيين في عام 1913 عندما كشفت وسائل الإعلام في بلاده أنه احترف البيسبول وكرة القدم الأمريكية قبل الألعاب الأولمبية.

ومنح اللقبان إلى النرويجي فرديناند باي، والسويدي هوغو فيسلاندر اللذين حلا وصيفين لثورب في الخماسي والعشاري.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية: "بعد هذا القرار، سيظهر اسم جيم ثورب الآن باعتباره الفائز الوحيد بالميدالية الذهبية في الخماسي والعشاري، واسم فرديناند باي وهوغو فيسلاندر كصاحبي الفضية".

وأضافت "سيحتفظ الأمريكي جيمس دوناهيو والكندي فرانك لوكمان بالميداليتين الفضية والبرونزية في الخماسي واللتين منحتا إليهما عندما تغيرت النتائج في عام 1913. وكذلك الأمر بالنسبة إلى السويديين تشارلز لومبرغ وغوستا هولمر، على التوالي، حيث سيحتفظان بالميداليتين الفضية والبرونزية في العشاري".

وتوفي ثورب عام 1953 عن عمر 64 عاما.

وفضلا عن مسيرته في ألعاب القوى، لعب كرة القدم الأمريكية والبيسبول وكرة السلة ويعتبر "أعظم رياضي في القرن العشرين" في الولايات المتحدة وفقا لاستطلاع أجرته قناة "أيه بي سي" عام 2012.

المصدر: وكالات