موعد نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد بين مصر والرأس الأخضر

تختتم غدا الاثنين منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد التي تستضيفها مصر، بمواجهة منتخب البلد المنظم ونظيره من الرأس الأخضر.

وتنطلق المباراة مساء غد الاثنين، في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، الـ19:00 بتوقيت غرينيتش.

وكان منتخب مصر، تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على تونس بنتيجة 29-27 في نصف النهائي، فيما حقق منتخب الرأس الأخضر مفاجأة مدوية بالإطاحة بنظيره المغربي بنتيجة 23-19.

ويطمح "الفراعنة" لإسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاقهم في حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط الأخيرة بالجزائر، والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا في النهائي بفارق هدف واحد (28-27).

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب التونسي هو البطل التاريخي لبطولة كأس إفريقيا لليد برصيد 10 ألقاب، كما أنه المنتخب الوحيد الذي لم يغب عن المشاركة في هذه البطولة القارية (25 مشاركة).

المصدر: وكالات