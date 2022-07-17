مونديال يوجين لألعاب القوى.. ذهبية الماراثون للإثيوبي تولا

أحرز العداء الإثيوبي تاميرات تولا، ذهبية سباق الماراثون ضمن النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى المقامة بمدينة يوجين الأمريكية.

وقطع تولا مسافة السباق 42.195 كلم بزمن 2.05:36 ساعة، محققا لقبه العالمي الأول بعد فضية نسخة 2017 في لندن، متقدما على مواطنه موسينيت غيريمو صاحب الفضية (2.06:45 ساعة)، والبلجيكي بشير عبدي صاحب البرونزية (2.06:49 ساعة).

وانتظر تولا الكيلومتر الـ34 للانسلال عن كوكبة من خمسة عدائين وابتعد بفارق سبع ثوان في الوهلة الأولى دون منافسة من مطارديه قبل أن يرفعه إلى أكثر من دقيقة، محققا رقما قياسيا جديدا لبطولة العالم، علما بأن الرقم السابق 2.06:54 ساعة كان بحوزة الكيني أبيل كيروي في مونديال برلين عام 2009.

ومنح تولا البالغ من العمر 30 عاما وصاحب برونزية سباق 10 آلاف متر في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، اللقب العالمي الثاني لبلاده والأول منذ غيزاهيغني أبيرا في نسخة إدمونتون عام 2001.

المصدر: وكالات