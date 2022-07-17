الوافد الجديد على برشلونة يستفز ريال مدريد (صورة)

أشعل الوافد الجديد على نادي برشلونة، الدولي البرازيلي رافينيا، الصراع مع فريق ريال مدريد مبكرا.

وجاء هذا بعد أن نشر النجم البرازيلي عبر خاصية "الستوري" على حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة مركبة له بدلا من صورة شهيرة لنجم باريس سان جيرمان، الدولي الفرنسي كيليان مبابي، الذي كان قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف.

وتعود الصورة الأصلية لمبابي نفسه في غرفة نومه وهو صغير ومن حوله صور ريال مدريد وأساطير النادي الملكي وفي مقدمتهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي كان يعتبره مبابي مثله الأعلى ونجمه المفضل.

ولكن الصورة تم التلاعب بها ليصبح اللاعب الموجود فيها هو رافينيا نفسه بدلا من مبابي، وتم تغيير صور ريال مدريد وأساطيره بصور لنادي برشلونة وأبرز نجومه وعلى رأسهم طبعا، غريم رونالدو، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ولقيت الصورة تفاعلا كبيرا، بينما اعتبرها مشجعو ريال مدريد استفزازا لهم ولفريقهم، بعدما ذكرهم رافينيا بفشل صفقة مبابي.

وكانت جماهير ريال مدريد، تتداول الصورة الشهيرة لمبابي في غرفته، بشكل مستمر في كل مناسبة يتم طرح فيها فكرة ضم مبابي للنادي الملكي قبل أن يصدمهم المهاجم الفرنسي مؤخرا.

ولوقت طويل، كان من الواضح أن مبابي بصدد الرحيل عن سان جيرمان بنهاية تعاقده وأنه سيوقع مع ريال مدريد، ولكنه فاجأ الجميع في يونيو الماضي، بتجديد عقده مع سان جيرمان حتى صيف العام 2025.

المصدر: goal.com + RT