عودة مدرب منتخب إيران لكرة القدم لمنصبه بعد 6 أيام من إقالته

بعد 6 أيام فقط من إقالة دراغان سكوتشيتش من تدريب منتخب إيران، عاد المتحدث باسم اتحاد كرة القدم الأحد ليعلن استمرار المدرب الكرواتي في قيادة المنتخب في نهائيات مونديال "قطر 2022".

وكان أعضاء الاتحاد الإيراني، صوتوا على إقالة سكوتشيتش، الذي تولى المنصب مطلع 2020، في 11 يوليو بعد هزيمة أمام الجزائر في ودية جرت خلال شهر يونيو وتقارير عن انقسامات في صفوف المنتخب.

وفي أحدث حلقة من الاستعدادات الفوضوية لمنتخب إيران لنهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، أعلن المتحدث باسم اتحاد كرة القدم الإيراني، إحسان أصولي، اليوم الأحد، بعد اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد عن حدوث تغيير الموقف في قرار إقالة سكوتشيتش.

وقال أصولي "نتيجة الاجتماع هو استمرار دراغان سكوتشيتش في منصبه كمدير فني للمنتخب الإيراني وسيظل كذلك"، مضيفا أن "عقده ممتد حتى نهاية كأس آسيا 2023".

ودعا الاتحاد الإيراني إلى الاصطفاف خلف المنتخب مع بقاء سكوتشيتش في منصبه.

وأضاف أصولي "نطلب من لاعبي المنتخب الوطني ووسائل الإعلام واللاعبين السابقين والجميع أن يتحدوا من أجل الهدف المشترك المتمثل في رفع اسم إيران".

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وكان سكوتشيتش، نجح في أواخر يناير الماضي، في قيادة إيران إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه والثالثة تواليا.

وأوقعت قرعة المونديال القطري، المنتخب الإيراني في المجموعة الثانية التي تحمل نكهة سياسية، إذ تضم الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة وإنجلترا وويلز.

ويأمل المنتخب الإيراني في تخطي دور المجموعات في المونديال القطري للمرة الأولى في تاريخه.

المصدر: وكالات