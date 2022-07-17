سان جيرمان يصل إلى اليابان لخوض 3 مباريات قبل توجهه إلى إسرائيل

وصل باريس سان جيرمان المدجج بالنجوم إلى اليابان الأحد في جولة تشهد خوضه مباريات ضد ثلاثة فرق محلية، حيث يأمل مدربه الجديد كريستوف غالتييه في تحقيق بداية قوية مع العملاق الفرنسي.

ويلتقي سان جيرمان، الذي يضم الثلاثي الناري كيليان مبابي، والبرازيلي نيمار، والأرجنتيني ليونيل ميسي، مع كاواساكي فرونتال، وأوراوا ريدز، وغامبا أوساكا خلال فترة إقامته في اليابان على مدى 10 أيام على أن يتوجه بطل فرنسا بعد ذلك إلى إسرائيل لمواجهة نانت في مباراة كأس الأبطال الفرنسية في تل أبيب في 31 يوليو الجاري.

This welcome, quite simply THANK YOU! ❤️💙



What a great way to start this #PSGJapanTour2022! 🇯🇵 pic.twitter.com/gX7JbFklr4 — Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 17, 2022

وسيقود غالتييه باريس سان جيرمان للمرة الأولى منذ وصوله من نيس لتولي المسؤولية خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وقال غالتييه في مؤتمر صحفي في طوكيو "لدينا ثلاث مباريات ضد منافسين جيدين للغاية"، وأضاف "كرة القدم اليابانية في مستوى عال جدا ولاعبوها يتمتعون بتقنية جيدة وسرعة جيدة. أتمنى أن تكون هذه المباريات تحضيرا جيدا لكأس الأبطال في تل أبيب".

أما ميسي، فاعتبر أن كرة القدم اليابانية "خطت بعض الخطوات الكبيرة إلى لأمام"، وأضاف "إنهم منظمون للغاية وتنافسيون. لقد أصبحوا أكثر قدرة على المنافسة من الناحية البدنية".

المصدر: أ ف ب