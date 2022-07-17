كأس العراق.. الكرخ يتوج باللقب لأول مرة في تاريخه (فيديو)

توج الكرخ بلقب مسابقة كأس العراق لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بفوزه في المباراة النهائية على الكهرباء 2-1 على ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد.

وحسم الكرخ فوزه في غضون خمس دقائق في الشوط الثاني بهدفي جعفر عبيس في الدقيقة 54 وحسن عبد الكريم في الدقيقة 59، بعدما كان الكهرباء متقدما بهدف عبد الله عبد الأمير (الدقيقة 15).

#نهائي_كأس_العراق | 🏆



⚽ عبد الله عبد الأمير يسجل الهدف الأول لنادي #الكهرباء في شباك الكرخ برأسية مخادعة في الدقيقة 15#الكهرباء_الكرخpic.twitter.com/U2J9WsJRrj — موقعك الاول للرياضة | WWW.KORA.OOO (@Koraooo) July 16, 2022

#نهائي_كأس_العراق 🇮🇶| 🏆



⚽ جعفر عبيس يعدل النتيجة للكرخ 1-1 أمام الكهرباء في الدقيقة 54 من المباراة#الكهرباء_الكرخpic.twitter.com/6OUtOjjXYU — موقعك الاول للرياضة | WWW.KORA.OOO (@Koraooo) July 16, 2022

🚨🚨رسمياً | الكرخ يتوج بلقب كأس العراق للمرة الأولى في تاريخه بعد أن قلب تأخره أمام الكهرباء إلى فوز بنتيجة 2-1#كأس_العراق#الكهرباء#الكرخpic.twitter.com/S4HLF0KndS — عبدالوهاب صغير الأهدل (@ALAHDAL_CR7) July 16, 2022

وحقق الكرخ لقب كأس العراق للمرة الأولى في تاريخه بقيادة مدربه الشاب أحمد عبد الجبار (44 عاما)، علما بأن المدرب الشاب أحرز كلاعب اللقب ثلاث مرات مع فريقه السابق الزوراء.

المصدر: وكالات