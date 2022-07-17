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كأس العراق.. الكرخ يتوج باللقب لأول مرة في تاريخه (فيديو)

الرياضة

كأس العراق.. الكرخ يتوج باللقب لأول مرة في تاريخه (فيديو)
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توج الكرخ بلقب مسابقة كأس العراق لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بفوزه في المباراة النهائية على الكهرباء 2-1 على ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد.

وحسم الكرخ فوزه في غضون خمس دقائق في الشوط الثاني بهدفي جعفر عبيس في الدقيقة 54 وحسن عبد الكريم في الدقيقة 59، بعدما كان الكهرباء متقدما بهدف عبد الله عبد الأمير (الدقيقة 15).

وحقق الكرخ لقب كأس العراق للمرة الأولى في تاريخه بقيادة مدربه الشاب أحمد عبد الجبار (44 عاما)، علما بأن المدرب الشاب أحرز كلاعب اللقب ثلاث مرات مع فريقه السابق الزوراء.

المصدر: وكالات

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