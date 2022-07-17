تعليق ساخر من فريق روسي على تنقلات رونالدو بين الأندية (صورة)

سخر نادي سبارتاك موسكو الروسي من الوضع الضبابي لمستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد طلبه الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وترددت أنباء بأن رونالدو طلب الرحيل بشكل رسمي عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، لكنه لم يتفق بعد مع ناد جديد.

ونشر حساب سبارتاك موسكو على "تويتر"، صورة لرسالة مزيفة من رونالدو، يلقي خلالها البرتغالي التحية على الفريق الروسي، ورد الأخير بـ "لا"، في إشارة إلى عدم رغبتهم في التعاقد معه.

Pain again. But not for us this time. https://t.co/3ifQw7tIclpic.twitter.com/6RO0nWzHts — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) July 16, 2022

وأرفق حساب نادي سبارتاك الصورة بتعليق: "ألم من جديد.. لكن ليس بالنسبة لنا هذه المرة".

واقترن اسم رونالدو بعدة أندية أوروبية مؤخرا، وأشارت التقارير إلى أن أندية بايرن ميونخ الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي رفضت التعاقد مع النجم صاحب الـ37 عاما، مما يقلص عدد الخيارات المتاحة أمامه حال أصر على الرحيل عن قلعة "أولد ترافورد".

وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، فإن رونالدو يرفض الاستمرار مع يونايتد حتى نهاية عقده في صيف العام 2023، اعتراضا منه على ضعف نشاط إدارة النادي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية وفشل الفريق في التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

المصدر: RT