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تشيلسي يفتتح جولته الأمريكية بالفوز على أمريكا المكسيكي (فيديو)

الرياضة

تشيلسي يفتتح جولته الأمريكية بالفوز على أمريكا المكسيكي (فيديو)
AP
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افتتح نادي تشيلسي جولته الأمريكية استعدادا للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالفوز على أمريكا المكسيكي 2-1 في مباراة ودية أقيمت فجر الأحد في لاس فيغاس.

وكان الفريق اللندني الطرف الأفضل في الشوط الأول من خلال محاولات للبرازيلي كينيدي، والألماني كاي هافيرتس، وكرة رأسية من المدافع البرازيلي المخضرم تياغو سيلفا تصدى لها الحارس أوسكار خيمينيز.

وأثمرت أفضلية تشيلسي هدفا أول حمل توقيع الألماني تيمو فيرنر الذي سدد كرة قوية لم يتمكن الحارس المكسيكي من التقاطها لتتهيأ مجددا أمام الألماني فسددها داخل الشباك في الدقيقة 55.

ولكن أمريكا سرعان ما أدرك التعادل عندما حاول الظهير الأيمن لتشيلسي ريس جيمس إعادة الكرة باتجاه حارسه ماركوس بيتينيلي فتابعت طريقها داخل الشباك هدفا عكسيا في الدقيقة 60.

وكانت الكلمة الأخيرة لتشيلسي عبر لاعب وسطه مايسون ماونت، الذي أطلق كرة قوية من خارج المنطقة عانقت الشباك في الدقيقة 83.

ويلتقي تشيلسي في مباراته المقبلة خلال جولته الأمريكية، مع تشارلوت إف سي، الأربعاء قبل مواجهة جاره اللندني أرسنال السبت المقبل.

المصدر: وكالات

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