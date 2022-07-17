حازم إمام يفصح عما طلبه صلاح فور تعاقد منتخب مصر مع فيتوريا

كشف حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عن كواليس التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا، لتولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وتعاقد الاتحاد المصري بشكل رسمي، مطلع هذا الأسبوع مع فيتوريا لمدة أربع سنوات من أجل تدريب منتخبه الأول خلفا لإيهاب جلال المقال من منصبه.

وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية "بداية ليس حازم فقط من أتم التعاقد مع المدير الفني، لكنه جهد مجلس إدارة اتحاد الكرة بالكامل برئاسة جمال علام، وجميع أعضاء المجلس".

وأضاف: "الاتحاد منحني تفويضا ودعما كبيرا لإنجاز الملف، لكنني لم أقم بذلك بمفردي. لا توجد إدارة يمثلها فرد واحد. أوجه الشكر لجمال علام على الدفعة التي أعطاها لنا وكان معنا خطوة بخطوة في عملية التعاقد مع فيتوريا".

وتابع حازم: "أشكر أيضا أشرف صبحي وزير الرياضة، لأنه دعمنا في هذا الملف، وأطلعته على كافة الأمور قبل سفري لإتمام التعاقد مع فيتوريا، الوزير كان يريد مشروعا كي يدعمنا، وليس مجرد التعاقد مع مدرب للمنتخب وهذه هي فكرة التعاقد مع فيتوريا ل4 سنوات ".

وواصل: "لم تواجهني صعوبات في التفاوض مع فيتوريا عدا وجود الكثير من التفاصيل. سألته عن مدى اهتمامه بتدريب المنتخب والعمل في مصر وقال لي إنه سيكون سعيدا".

وكشف حازم إمام عن مفاجأة بخصوص حدوث تواصل بين محمد صلاح، نجم ليفربول مع فيتوريا، قائلا: "صلاح طلب مني رقم هاتف فيتوريا فور التعاقد معه للترحيب به كونه قائد منتخب مصر".

المصدر: وكالات