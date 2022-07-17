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بيراميدز يسقط الأهلي ويشعل المنافسة على صدارة الدوري المصري (فيديو)

الرياضة

بيراميدز يسقط الأهلي ويشعل المنافسة على صدارة الدوري المصري (فيديو)
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حقق بيراميدز فوزا ثمينا على ضيفه الأهلي (2-0)، أمس السبت، في إطار الجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز، ليحتدم صراع الصدارة على لقب المسابقة.

وتقدم بيراميدز عن طريق التونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 29، وأضاف البديل البوركيني، إيريك تراوري الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وتلقى الأهلي خسارته الثالثة هذا الموسم والأولي بقيادة مدربه الجديد البرتغالي ريكاردو سواريش.

وبهذا الفوز، رفع بيراميدز رصيده إلى 53 نقطة، محتلا المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الزمالك، صاحب الصدارة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 48 نقطة في المركز الثالث، لكنه يملك في جعبته مباراتان مؤجلتان.

المصدر: RT

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