المغربي بن شرقي يقود الزمالك لتحقيق فوز ثمين في الدوري المصري (فيديو)
قاد المهاجم الدولي المغربي أشرف بن شرقي، فريقه الزمالك لتحقيق فوز ثمين على مضيفه غزل المحلة 2-0، في مباراة جمعت الفريقين السبت لحساب الأسبوع الـ25 من الدوري المصري لكرة القدم.
وتكفل ابن شرقي بتسجيل هدفي الزمالك في الدقيقتين 69، و81.
🔥— موقعك الاول للرياضة | WWW.KORA.OOO (@Koraooo) July 16, 2022
هدف من رأسية أشرف بن شرقي وأسيست من زيزو بعد هجمة خطيرة لـ #الزمالك وحصولهم على ضربة ركنية ⚽️
شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈https://t.co/0cmprPWW8v#الزمالك_المحلهpic.twitter.com/X0C57m9ND6
هدف #الزمالك الثاني على #غزل_المحلة بتوقيع أشرف بن شرقي⚽️ بعد متابعة تسديدة شيكابالا👟 🤝عقب تمريرة مفتاحية من زيزو👏#الزمالك_غزل_المحلة#ZamalekOn— ZAMALEKON (@Zamalek_On) July 16, 2022
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ورفع ابن شرقي رصيد أهدافه في الدوري هذا الموسم إلى 8 أهداف.
وسيرحل المهاجم المغربي عن الزمالك بنهاية الموسم الحالي، إذ لم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التجديد.
وبهذا الفوز عزز الزمالك موقعه في صدارة الدوري المصري برصيد 57 نقطة، متقدما بفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه بيراميدز، الذي سيواجه في وقت لاحق الأهلي الثالث (48 نقطة مع مباراتين مؤجلتين)، في قمة الأسبوع الـ25.
المصدر: وكالات