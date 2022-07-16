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المغربي بن شرقي يقود الزمالك لتحقيق فوز ثمين في الدوري المصري (فيديو)

الرياضة

المغربي بن شرقي يقود الزمالك لتحقيق فوز ثمين في الدوري المصري (فيديو)
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قاد المهاجم الدولي المغربي أشرف بن شرقي، فريقه الزمالك لتحقيق فوز ثمين على مضيفه غزل المحلة 2-0، في مباراة جمعت الفريقين السبت لحساب الأسبوع الـ25 من الدوري المصري لكرة القدم.

وتكفل ابن شرقي بتسجيل هدفي الزمالك في الدقيقتين 69، و81.

ورفع ابن شرقي رصيد أهدافه في الدوري هذا الموسم إلى 8 أهداف.

وسيرحل المهاجم المغربي عن الزمالك بنهاية الموسم الحالي، إذ لم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التجديد.

وبهذا الفوز عزز الزمالك موقعه في صدارة الدوري المصري برصيد 57 نقطة، متقدما بفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه بيراميدز، الذي سيواجه في وقت لاحق الأهلي الثالث (48 نقطة مع مباراتين مؤجلتين)، في قمة الأسبوع الـ25.

المصدر: وكالات

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