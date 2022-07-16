المغربي بن شرقي يقود الزمالك لتحقيق فوز ثمين في الدوري المصري (فيديو)

قاد المهاجم الدولي المغربي أشرف بن شرقي، فريقه الزمالك لتحقيق فوز ثمين على مضيفه غزل المحلة 2-0، في مباراة جمعت الفريقين السبت لحساب الأسبوع الـ25 من الدوري المصري لكرة القدم.

وتكفل ابن شرقي بتسجيل هدفي الزمالك في الدقيقتين 69، و81.

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هدف من رأسية أشرف بن شرقي وأسيست من زيزو بعد هجمة خطيرة لـ #الزمالك وحصولهم على ضربة ركنية ⚽️



شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈https://t.co/0cmprPWW8v#الزمالك_المحلهpic.twitter.com/X0C57m9ND6 — موقعك الاول للرياضة | WWW.KORA.OOO (@Koraooo) July 16, 2022

ورفع ابن شرقي رصيد أهدافه في الدوري هذا الموسم إلى 8 أهداف.

وسيرحل المهاجم المغربي عن الزمالك بنهاية الموسم الحالي، إذ لم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التجديد.

وبهذا الفوز عزز الزمالك موقعه في صدارة الدوري المصري برصيد 57 نقطة، متقدما بفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه بيراميدز، الذي سيواجه في وقت لاحق الأهلي الثالث (48 نقطة مع مباراتين مؤجلتين)، في قمة الأسبوع الـ25.

المصدر: وكالات