توتنهام يتعادل مع إشبيلية وديا

تعادل توتنهام مع إشبيلية 1-1 في مباراة ودية أقيمت في كوريا الجنوبية، تألق خلالها صاحب الأرض سون هيونغ مين، في صفوف "سبيرز" بتمريره كرة هدف السبق إلى المهاجم الدولي هاري كين.

ولعب نجم توتنهام، الكوري الجنوبي سون، إلى جانب كين، أساسيا وخاض 72 دقيقة، قبل أن يغادر الملعب على وقع تصفيق 43 ألف متفرج.

وافتتح توتنهام التسجيل بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني، بتمريرة من سون إلى كين تابعها الأخير في الشباك.

وعادل الكرواتي إيفان راكيتيش لإشبيلية في الدقيقة 64 بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ويأتي تعادل توتنهام بعد ثلاثة أيام من فوزه العريض على نجوم الدوري الكوري الجنوبي 6-3، منها هدفان لسون في ملعب سيول.

وحل توتنهام الذي يعود إلى إنجلترا غدا الأحد، في المركز الرابع في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي لينجح في خطف بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد صراع قوي مع جاره اللندني أرسنال الذي أنهى الدوري خامسا بفارق نقطتين.

المصدر: وكالات