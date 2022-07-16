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نيوكاسل المملوك سعوديا يعلن عن رئيسه التنفيذي الجديد

الرياضة

نيوكاسل المملوك سعوديا يعلن عن رئيسه التنفيذي الجديد
Legion-Media
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سيصبح رئيس نادي أتلانتا يونايتد الأمريكي، الإنجليزي دارين إيلز، رئيسا تنفيذيا لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي المملوك من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بحسب ما أعلن الناديان.

وقال إيلز في بيان "نيوكاسل هو ناد عملاق والقلب النابض لمجتمعه. في كل مرة زرت ملعب سانت جيمس بارك، أذهلني شغف المشجعين".

وكان أتلانتا يونايتد، استقدم إيلز البالغ 49 عاما في 2014، وسيبقى معه حتى 8 أغسطس المقبل قبل الانطلاق في مهمته الجديدة مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي لكرة القدم في 22 منه.

وعمل إيلز سابقا أيضا كمدير تنفيذي لتوتنهام ووست بروميتش الإنجليزيين.

تجدر الإشارة إلى أن نيوكاسل حل في المركز الـ11 في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

المصدر: أ ف ب

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