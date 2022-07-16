تشافي يضم دي يونغ ويستبعد 5 لاعبين من جولة أمريكا لإجبارهم على الرحيل

أعلن المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز، قائمة فريقه للجولة التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وضم تشافي إلى القائمة، لاعب خط الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ، الذي ربطته تقارير عدة بالانتقال إلى مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي الجاري، بينما استبعد الخماسي، مارتن برايثوايت، وأوسكار مينغويزا، وصامويل أومتيتي، وريكي بويغ، ونيتو، وذلك لإجبارهم على الرحيل عن الفريق الكتالوني هذا الصيف لعدم الحاجة لخدماتهم.

𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 𝐋𝐈𝐒𝐓

US Summer Tour 🇺🇸 pic.twitter.com/r14Zgeuf89 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 16, 2022

وجاءت قائمة برشلونة لجولة أمريكا التحضيرية للموسم الجديد كالآتي: شتيغن - دست - بيكيه - أراوخو - بوسكيتس - ديمبلي - بيدري - ديباي - فاتي - نيكو - جوردي ألبا - فيران توريس - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونغ - إريك غارسيا - أوباميانغ - جافي - إيناكي بينا - بيانيتش - كولادو - كيسي - كريستينسن - رافينيا - تيناس - بابلو توري - بالدي - الزلزولي - كاسادو.

المصدر: وكالات