النجمة المصرية بسنت حميدة تكشف سبب انسحابها من مونديال ألعاب القوى

أكدت العداءة المصرية بسنت حميدة، أنها قررت بسبب معاناتها من الإصابة، عدم المشاركة في النسخة الـ18 من بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في مدينة يوجين الأمريكية.

وأثار انسحاب بسنت من المشاركة في البطولة العالمية، حالة كبيرة من الجدل في الوسط الرياضي المصري، ما دفع النجمة المصرية للرد.

وكتبت بسنت عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت: "للتوضيح عن الأخبار المتداولة الخاطئة عن قرار انسحابي من بطولة العالم المقامة في أمريكا الآن.. كل الناس تعلم باعتذاري عن بطولة إفريقيا التي كان موعدها قبل دورة ألعاب البحر المتوسط بأسبوعين فقط وهي مدة غير كافية للعلاج بسبب الإصابة ولكنني قررت المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط (الأخيرة) في الجزائر على مسؤوليتي الشخصية رغم الإصابة".

وأضافت: "كنت متواجدة في مقر اللجنة الطبية المصرية بالجزائر يوميا صباحا ومساء للعلاج طول فترة الإقامة لمدة أسبوع قبل المنافسة ويمكنهم (مسؤولو اللجنة الطبية المصرية) التأكيد على كلامي".

وتابعت: "وحتى أستطيع اللعب، كنت أتناول جميع المسكنات الممكنة حتى لا أشعر بالألم وأنا حاليا في مرحلة العلاج الصحيح والتأهيل الجيد لكي أتمكن من خوض المشاركات الدولية القادمة".

وأتمت بسنت: "لم أرغب في الحديث بهذا الموضوع، ولكن كمية الأخبار الخاطئة والتعليقات السلبية غير اللائقة تطلب مني ذلك، شكرا لمساندتكم الدائمة وأراكم قريبا في انتصارات دولية قادمة وأرقام قياسية جديدة تحت علم مصرنا الحبيبة".

وكانت بسنت، توجت بذهبيتي سباقي 100 متر عدو و200 متر في دورة ألعاب البحر المتوسط الأخيرة بالجزائر.

المصدر: RT