مؤشر جديد على نهاية مشوار رونالدو مع مانشستر يونايتد
قدم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت، قميصه الثاني للموسم الجديد.
وجاء القميص باللون الأبيض الكامل مع الياقة السوداء المرصعة باللونين الأبيض والأحمر، بالإضافة إلى خطوط حمراء وسوداء أعلى الكتف.
There's no day like a United away day ⚪⚫🔴— Manchester United (@ManUtd) July 16, 2022
🛍️ Shop our new @adidasFootball 2022/23 away kit at United Direct ⬇️#MUFC
وظهرت مجموعة من نجوم مانشستر في الفيديو التقديمي للقميص الجديد، بمن فيهم التونسي حنبعل المجبري، والبرتغالي برونو فيرنانديز.
Ready to represent on the road 🛣🔥— Manchester United (@ManUtd) July 16, 2022
Our 2022/23 @adidasFootball away kit has arrived, shop now.#MUFC
كما قام نادي مانشستر يونايتد بنشر صور للاعبين آخرين وهم يرتدون القميص الثاني للفريق للموسم الجديد.
🌃 Day or night, dressed in white.— Manchester United (@ManUtd) July 16, 2022
⚪️ Presenting the new United 2022/23 away shirt.#MUFC || @adidasFootball
وغاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تقديم القميص الثاني ليونايتد، سواء في الفيديو الرسمي على "تويتر" أو في الخبر الرسمي بموقع مانشستر يونايتد.
وترددت أنباء بأن رونالدو طلب الرحيل بشكل رسمي عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، لكنه لم يتفق بعد مع ناد جديد.
وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، فإن رونالدو يرفض الاستمرار مع يونايتد حتى نهاية عقده في صيف العام 2023، اعتراضا منه على ضعف نشاط إدارة النادي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية وفشل الفريق في التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
المصدر: وكالات