مؤشر جديد على نهاية مشوار رونالدو مع مانشستر يونايتد

قدم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت، قميصه الثاني للموسم الجديد.

وجاء القميص باللون الأبيض الكامل مع الياقة السوداء المرصعة باللونين الأبيض والأحمر، بالإضافة إلى خطوط حمراء وسوداء أعلى الكتف.

There's no day like a United away day ⚪⚫🔴



🛍️ Shop our new @adidasFootball 2022/23 away kit at United Direct ⬇️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 16, 2022

وظهرت مجموعة من نجوم مانشستر في الفيديو التقديمي للقميص الجديد، بمن فيهم التونسي حنبعل المجبري، والبرتغالي برونو فيرنانديز.

Ready to represent on the road 🛣🔥



Our 2022/23 @adidasFootball away kit has arrived, shop now.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 16, 2022

كما قام نادي مانشستر يونايتد بنشر صور للاعبين آخرين وهم يرتدون القميص الثاني للفريق للموسم الجديد.

🌃 Day or night, dressed in white.



⚪️ Presenting the new United 2022/23 away shirt.#MUFC || @adidasFootball — Manchester United (@ManUtd) July 16, 2022

وغاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تقديم القميص الثاني ليونايتد، سواء في الفيديو الرسمي على "تويتر" أو في الخبر الرسمي بموقع مانشستر يونايتد.

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وترددت أنباء بأن رونالدو طلب الرحيل بشكل رسمي عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، لكنه لم يتفق بعد مع ناد جديد.

وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، فإن رونالدو يرفض الاستمرار مع يونايتد حتى نهاية عقده في صيف العام 2023، اعتراضا منه على ضعف نشاط إدارة النادي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية وفشل الفريق في التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات