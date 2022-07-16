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مؤشر جديد على نهاية مشوار رونالدو مع مانشستر يونايتد

الرياضة

مؤشر جديد على نهاية مشوار رونالدو مع مانشستر يونايتد
Legion-Media
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قدم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت، قميصه الثاني للموسم الجديد.

وجاء القميص باللون الأبيض الكامل مع الياقة السوداء المرصعة باللونين الأبيض والأحمر، بالإضافة إلى خطوط حمراء وسوداء أعلى الكتف.

وظهرت مجموعة من نجوم مانشستر في الفيديو التقديمي للقميص الجديد، بمن فيهم التونسي حنبعل المجبري، والبرتغالي برونو فيرنانديز.

كما قام نادي مانشستر يونايتد بنشر صور للاعبين آخرين وهم يرتدون القميص الثاني للفريق للموسم الجديد.

وغاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تقديم القميص الثاني ليونايتد، سواء في الفيديو الرسمي على "تويتر" أو في الخبر الرسمي بموقع مانشستر يونايتد.

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وترددت أنباء بأن رونالدو طلب الرحيل بشكل رسمي عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، لكنه لم يتفق بعد مع ناد جديد.

وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، فإن رونالدو يرفض الاستمرار مع يونايتد حتى نهاية عقده في صيف العام 2023، اعتراضا منه على ضعف نشاط إدارة النادي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية وفشل الفريق في التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات

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