لاعب أردني ينسحب من دورة الألعاب العالمية للجوجيتسو بسبب التحكيم

قرر الجهاز الفني لمنتخب الأردن للجوجيتسو عدم مواصلة لاعبه بدر الخزاعي، اللعب في منافسات وزنه في دورة الألعاب العالمية المقامة في الولايات المتحدة، اعتراضا على التحكيم.

وافتتح الخزاعي، أمس الجمعة، منافسات وزن تحت 85 كغم بالفوز على اللاعب الكولومبي، كيفن كويرفو، في الدور ربع النهائي بنتيجة 4-2.

وفي الدور نصف النهائي، التقى الخزاعي مع اللاعب الإماراتي فيصل الكتبي، حيث انتهى النزال لصالح الخزاعي 2-0، قبل أن يتم الاعتراض من قبل الجهاز الفني الخاص بالمنتخب الإماراتي على النتيجة بحسب اللجنة الأولمبية الأردنية.

وبعد ذلك، وبسبب هذا الاعتراض، اجتمع حكام النزال لبضع دقائق ليقرروا بعد ذلك الإعلان عن خسارة الخزاعي ومنح الفوز للاعب الإماراتي.

وقالت اللجنة الأولمبية الأردنية في بيان، إن الجهاز الفني للمنتخب الوطني للجوجيتسو والجهاز الإداري للبعثة الأردنية حاولا "فهم ما حدث من الحكم الرئيسي للنزال والاعتراض على هذا القرار، لكنه لم يتم قبوله لدى الحكام".

ونظرا لما حدث، "تقرر عدم استكمال اللاعب بدر الخزاعي للمنافسات اعتراضا على قرار الحكام"، بحسب اللجنة الأولمبية الأردنية.

وكان من المقرر أن يخوض الخزاعي النزالات الخاصة باللعب على الميدالية البرونزية.

وتحدثت اللجنة الأولمبية الأردنية عن "رفع تقرير رسمي بالحادثة إلى اللجنة المنظمة للألعاب العالمية والاتحاد الدولي للجوجيتسو خلال الأيام المقبلة" مؤكدة "احترامها للقوانين واللوائح المعمول بها في البطولة".

المصدر: اللجنة الأولمبية الأردنية