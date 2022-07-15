"عند الله تجتمع الخصوم".. قرار مفاجئ لحارس الاتحاد السكندري أحمد يحيى

أعلن أحمد يحيى، حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري المصري لكرة القدم اعتزاله بعد الهجوم الضاري الذي تعرض له من جماهير فريقه أمام سيراميكا في الدوري المصري الممتاز، رغم وفاة شقيقه.

وكتب أحمد يحيى عبر صفحته في موقع "فيسبوك" قائلا: "شكرا جمهور مصر على الدعم والمساندة.. شكر الله سعيكم جميعا ولا يريكم الله مكروه أو سوء في عزيز لديكم يا رب".

وأضاف: "بعد أحداث الأمس قررت اعتزال كرة القدم نهائيا وإنا لله وإنا اليه راجعون وعند الله تجتمع الخصوم".

وكانت المباراة، التي انتهت بخسارة الفريق السكندري بخماسية نظيفة، شهدت أزمة كبيرة بين جماهير الفريق السكندري وأحمد يحيى عقب الهدف الخامس، حيث طلب أحمد يحيى الخروج من المباراة وسط بكائه بعد الهجوم الجماهيري عليه، حيث شارك اللاعب في المباراة عقب وفاة شقيقه الأكبر.

You are a hero 💔

May God have mercy on your brother and forgive him and grant him the highest paradise .🤲#احمد_يحيي#سيراميكا_الاتحادpic.twitter.com/FWkFJbkHJJ — 𝒯𝒜ℒ𝒜 📸 (@PrettySalomi) July 15, 2022

وقبل عشر دقائق من نهاية اللقاء قرر يحيى ترك الملعب بسبب الإساءات ضده بالمدرجات، وسمع صوته عبر التلفزيون وهو يقول إنه لن يلعب كرة القدم مجددا وسط انخراطه في البكاء.

المصدر: وكالات