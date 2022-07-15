ليفربول يتعرض لضربة جديدة قبيل مواجهة مانشستر سيتي

تعرض لاعب خط وسط نادي ليفربول، أليكس أوكسيلد تشامبرلين لإصابة عضلية في انتصار ليفربول على كريستال بالاس بهدفين دون رد اليوم الجمعة، لينضم إلى قائمة مصابي "الريدز".

وجاءت إصابة تشامبرلين قبل مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي المرتقبة في الـ30 من الشهر الحالي ضمن درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي.

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وقال المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول: "الأمر محبط بكل تأكيد، أوكسليد تدرب بصورة جيدة طوال الوقت منذ بداية الفترة الإعدادية".

وأضاف: "سبق وأن عانى أوكسليد من تلك الإصابات في الماضي عندما تزداد الحدة، لكن هذه المرة تعرض لإصابة عضلية وعانينا في السابق من مواقف أسوأ".

وتابع كلوب: "لا أعرف كم سيستغرق وقت التعافي، لكنه سيعود وسيكون كل شيء على ما يرام، هو لاعب من طراز عال وبإمكانه مساعدتنا".

وعن حظوظ الثنائي المصاب أليسون بيكر وديوغو جوتا في اللحاق بمباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي، قال كلوب: "أعتقد أن أليسون يملك فرصة، لكن لا توجد تلك الفرصة لديوغو".

وواصل: "أليسون يعاني من إصابة عضلية في البطن، الأمر ليس خطرا، لكن نحن نحضر لموسم كامل، وبالتالي يمكنه التدرب ولكن ليس مثل السابق، وبالتالي لا يمكنه اللعب الآن، لن يتدرب بصورة طبيعية، لكنه لن يهدر الوقت".

وأتم كلوب: "هذه أمور وارد حدوثها، اللاعبون يسافرون كثيرا ويتدربون، هذه أمور بسيطة وليست خطيرة، لكن علينا الحذر فالموسم طويل".

المصدر: وكالات