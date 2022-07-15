مونديال يوجين.. برشم إلى النهائي و"تعب سنة راح" بالنسبة لغزال سوريا

بلغ القطري معتز برشم الساعي إلى اللقب العالمي الثالث تواليا في مسابقة الوثب العالي نهائي النسخة الـ18 من بطولة العالم لألعاب القوى يوم الجمعة، في مدينة يوجين الأمريكية.

وتصدر برشم التصفيات دون خطأ مناصفة مع الثلاثي الكوري الجنوبي سانغهيوك وو، والكندي دجانغو لوفيت، والأوكراني أندريه بروتسنكو الذين كانوا معه في تصفيات المجموعة الأولى، فيما عانى البطل الأولمبي الإيطالي جانماركو تامبيري كثيرا لضمان تأهله وحسمه بحكم تواجده بين المتأهلين الـ12 الأوائل في تصفيات المجموعتين الأولى والثانية.

وغاب برشم (31 عاما) عن المنافسات منذ تتويجه بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو مناصفة مع تامبيري، قبل أن يظهر في لقاء الدوحة، المرحلة الأولى من الدوري الماسي عندما حل ثانيا (2.30 متر) خلف الكوري الجنوبي سانغهيوك وو (2.33 م) في مايو الماضي، حرصا على الابتعاد عن الإصابات والوصول إلى بطولة العالم بكامل الجاهزية، إلى جانب الوضع في الاعتبار المشاركة في دورة الألعاب الإسلامية المقررة في تركيا اعتبارا من الثامن من أغسطس المقبل.

غياب غزال سوريا

غاب النجم السوري مجد الدين غزال عن تصفيات مسابقة الوثب العالي في مونديال يوجين، بعدما تعذر عليه التواجد في الولايات المتحدة.

وكتب غزال في حسابه "فيسبوك": "للأسف سوريا لن تكون متواجدة في بطولة العالم لألعاب القوى في الولايات المتحدة الأمريكية ..".

وأضاف "تعب سنة راح بسبب التأخير في المراسلات ...".

وكان غزال، يمني النفس بتعويض خيبة النسخة الأخيرة من بطولة العالم عندما حل في المركز الـ25 وأولمبياد طوكيو الذي أنهاه في المركز الـ19، خصوصا وأنه منتشي بتتويجه بفضية دورة ألعاب المتوسط التي أقيمت الشهر الماضي في مدينة وهران الجزائرية.

وأحرزت سوريا ميدالية واحدة في بطولة العالم لألعاب القوى وكانت ذهبية من نصيب غادة شعاع في المسابقة السباعية في غوتبورغ السويدية عام 1995.

المصدر: أ ف ب