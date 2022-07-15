فريق إسباني عريق يدخل السباق لضم رونالدو

كثرت التكهنات بمستقبل ومصير كريستيانو رونالدو منذ إعلان وسائل إعلام إنجليزية، أنه أبلغ مانشستر يونايتد برغبته في مغادرة "أولد ترافورد" هذا الصيف.

وذكرت شبكة "ESPN"، أن أتلتيكو مدريد قد يكون الوجهة المقبلة لرونالدو في حال رحيله عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وأضافت أن الفريق الإسباني دخل سباق التعاقد مع صاحب الـ37 عاما، أملا في جلبه لملعب "واندا متروبوليتانو".

كما أشارت الشبكة نفسها إلى أن بايرن ميونخ ما زال خيارا محتملا للأسطورة البرتغالي، رغم نفي مسؤوليه اهتمامهم بضمه مؤخرا.

وسيكون من الصعب على رونالدو ارتداء قميص أتلتيكو مدريد، لأن ذلك سيكون بمثابة خيانة لفريقه السابق، ريال مدريد.

ورونالدو هو الهداف التاريخي لريال مدريد، حيث سجل للفريق الملكي 450 هدفا بين العامين 2009 و2018.

المصدر: وكالات