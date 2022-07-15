سان جيرمان يحقق فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد غالتييه

حقق باريس سان جيرمان فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد كريستوف غالتييه على حساب كويفيلي من الدرجة الثانية 2-0، في أولى المباريات التحضيرية للفريق الباريسي استعدادا للموسم الجديد.

وحل غالتييه مع نهاية الموسم الماضي خلفا للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المقال، في سعيه لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وسجل هدفي سان جيرمان كل من الإسباني سيرخيو راموس من ركلة جزاء في الدقيقة 34، واللاعب الشاب جيدي غاساما في الدقيقة 54، علما بأن المباراة أقيمت خلف أبواب موصدة ومن دون حضور المشجعين في مركز تدريبات "بي اس جي".

وشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في اللقاء لـ45 دقيقة، بينما غاب البرازيلي نيمار للإصابة، والفرنسي كيليان مبابي الذي عاد الاثنين إلى تمارين الفريق.

المصدر: وكالات