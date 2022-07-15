رسميا.. الجزائري محرز يوقع عقدا جديدا مع مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الجمعة، تمديد عقد نجمه الجزائري رياض محرز، ليظل داخل صفوف الفريق حتى يونيو 2025.

وقال "السيتي" عبر موقعه الرسمي، إن محرز وقع على عقد جديد يربطه بالفريق السماوي لمدة عامين، ليصبح مرتبطا بعقد حتى يونيو 2025.

وكان النجم الجزائري البالغ 31 عاما، أفضل هداف لفريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا في الموسم الماضي على صعيد كافة المسابقات (24 هدفا بينها 7 في دوري أبطال أوروبا).

وبشكل عام، فمنذ انضمامه لمانشستر سيتي في العام 2018 قادما من ليستر سيتي، خاض محرز 189 مباراة في جميع المسابقات بقميص "السيتي"، مسجلا 63 هدفا مع 43 تمريرة حاسمة، ليساهم بإحراز فريقه لقب الدوري الممتاز ثلاث مرات في المواسم الأربعة الأخيرة.

كما توج الجزائري مع "السيتي" بكأس الرابطة الإنجليزية ثلاث مرات وبكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة ووصل معه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي عام 2021.

المصدر: وكالات