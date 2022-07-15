كأس إفريقيا لكرة اليد.. المغرب يهزم غينيا ويصعد للمربع الذهبي

حجز المنتخب المغربي البطاقة الأولى لنصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد المقامة بمصر، بفوزه اليوم الجمعة على نظيره الغيني بنتيجة 28-24، في الدور ربع النهائي.

وبهذه النتيجة، صنع المنتخب المغربي التاريخ، حيث ضمن أيضا التأهل إلى بطولة كأس العالم في نسختها المقبلة، بخلاف استعادة التوازن من خلال الفوز على غينيا، ومصالحة جماهيره بعد الخسارة الكبيرة أمام المنتخب المصري (21– 36) في اللقاء الأخير بدور المجموعات.

#كرة_اليد المنتخب الوطني المغربي يتأهل لبطولة العالم ببولونيا و السويد عقب فوزه على منتخب غينيا بحصة 28مقابل 24 في ربع نهائي البطولة الأفريقية بمصر. #المغربpic.twitter.com/n5fKRN2y3Q — Arryadia TV (@arryadiatv) July 15, 2022

وينتظر المنتخب المغربي في الدور نصف النهائي، الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق، بين أنغولا والرأس الأخضر.

المصدر: وكالات