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كأس إفريقيا لكرة اليد.. المغرب يهزم غينيا ويصعد للمربع الذهبي

الرياضة

كأس إفريقيا لكرة اليد.. المغرب يهزم غينيا ويصعد للمربع الذهبي
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حجز المنتخب المغربي البطاقة الأولى لنصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد المقامة بمصر، بفوزه اليوم الجمعة على نظيره الغيني بنتيجة 28-24، في الدور ربع النهائي.

وبهذه النتيجة، صنع المنتخب المغربي التاريخ، حيث ضمن أيضا التأهل إلى بطولة كأس العالم في نسختها المقبلة، بخلاف استعادة التوازن من خلال الفوز على غينيا، ومصالحة جماهيره بعد الخسارة الكبيرة أمام المنتخب المصري (21– 36) في اللقاء الأخير بدور المجموعات.

وينتظر المنتخب المغربي في الدور نصف النهائي، الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق، بين أنغولا والرأس الأخضر.

المصدر: وكالات

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