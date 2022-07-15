في غياب رونالدو.. مانشستر يونايتد يحقق فوزا جديدا برباعية (فيديو)

حقق مانشستر يونايتد فوزه الثاني تواليا في جولته الصيفية استعدادا للموسم الجديد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوزه على ملبورن فيكتوري الأسترالي 4-1 الجمعة في ملبورن.

وتقدم أصحاب الأرض بواسطة كريستوفر ايكونوميديس، في الدقيقة الخامسة، ورد مانشستر يونايتد بأربعة أهداف حملت تواقيع الاسكتلندي سكوت ماكتوميني (في الدقيقة 43)، والفرنسي أنتوني مارسيال (45+1)، وماركوس راشفورد (78)، وإدموند لوبانكو بالخطأ في مرمى في فريقه في الدقيقة 90.

Rounding off the win in Melbourne 👏#MUFC || #MUTOUR22 — Manchester United (@ManUtd) July 15, 2022

وكان مانشستر يونايتد، استهل جولته بفوز عريض على غريمه التقليدي ليفربول برباعية نظيفة في بانكوك الثلاثاء الماضي.

وحقق مانشستر يونايتد، الذي أنهى الموسم المنصرم في الدوري الإنجليزي بشكل مخيب باحتلاله المركز السادس، الفوز على ليفربول وملبورن فيكتوري بدون نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تحوم الشكوك حول مستقبله مع "الشياطين الحمر".

ويستمر مانشستر يونايتد في جولته الأسترالية حيث يلتقي الثلاثاء مع مواطنه كريستال بالاس ومع أستون فيلا في 23 يوليو الحالي.

المصدر: وكالات