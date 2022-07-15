ليفاندوفسكي يرد على عرض باريس سان جيرمان

حسم مهاجم بايرن ميونخ، الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، قراره بشأن وجهته المقبلة حال رحيله عن العملاق البافاري هذا الصيف.

وأكدت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، أن ليفاندوفسكي رفض التفاوض على الانضمام لباريس سان جيرمان أو تشيلسي في الميركاتو الصيفي الحالي بسبب تفضيله الانتقال إلى نادي برشلونة.

وأضافت الصحيفة أن المهاجم البولندي يريد نادي برشلونة ولا شيء آخر، لذا يرفض مهاجم بايرن ميونخ التفاوض مع الأندية الأخرى المهتمة به.

ومن جانبها، ذكرت شبكة "RMC" الفرنسية، أن اسم ليفاندوفسكي دار في نقاش بين لويس كامبوس، المستشار الرياضي الجديد لسان جيرمان، وبيني زهافي، وكيل اللاعب البولندي، خلال اجتماع بينهما في يونيو الماضي.

وأشارت إلى أن كامبوس يقدر المهاجم البولندي كثيرا، لكن مناقشاته مع زهافي لم ترتق إلى أمور أخرى بشأن نجم بايرن ميونخ.

وأبدى ليفاندوفسكي بشكل علني في وقت سابق، رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ والانتقال إلى برشلونة، وتحرك النادي الإسباني للتعاقد مع المهاجم البولندي من خلال إرسال ثلاث عروض لكنها قوبلت بالرفض جميعا.

ونقلت تقارير صحفية أن النادي الألماني ينتظر عرضا بقيمة 50 مليون يورو مقابل الموافقة على بيع ليفاندوفسكي قبل عام من انتهاء عقده (صيف 2023).

المصدر: وكالات