استقالة رئيس لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي

أعلن أحمد بن راشد الراشد، رئيس لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين السعودي، صباح الجمعة، اعتذاره عن الاستمرار في منصبه.

وأكد أحمد الراشد أنه تقدم باعتذاره قبل نهاية الموسم المنصرم.

وكتب الراشد عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" أنه استقال "بعد ثلاثة مواسم من العمل في رئاسة لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين، التي آثرت الاستمرار طوالها رغم ظروفي العملية استجابة وتقديرا للزملاء".

بعد ثلاثة مواسم من العمل في رئاسة لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين @SPL

والتي آثرت الاستمرار طوالها رغم ظروفي العملية استجابة وتقديرًا للزملاء،

فقد قدمت اعتذاري رسميًا قبل نهاية الموسم الحالي عن الاستمرار كرئيس للجنة مع نهاية الموسم

مع دعواتي للرئيس القادم بالتوفيق والنجاح — أحمد بن راشد الراشد (@ahmedalrashid) July 15, 2022

إقرأ المزيد

وتابع: "فقد قدمت اعتذاري رسميا قبل نهاية الموسم الحالي عن الاستمرار كرئيس للجنة".

وأتم: "مع دعواتي للرئيس القادم بالتوفيق والنجاح".

وانتهى الموسم الماضي من الدوري السعودي للمحترفين بإثارة كبرى، إذ خطف الهلال اللقب بعد صراع شرس مع الاتحاد في الأمتار الأخيرة، بينما هبط أهلي جدة لدوري الدرجة الأولى.

المصدر: kooora.com