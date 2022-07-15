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استقالة رئيس لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي

الرياضة

استقالة رئيس لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي
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أعلن أحمد بن راشد الراشد، رئيس لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين السعودي، صباح الجمعة، اعتذاره عن الاستمرار في منصبه.

وأكد أحمد الراشد أنه تقدم باعتذاره قبل نهاية الموسم المنصرم.

وكتب الراشد عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" أنه استقال "بعد ثلاثة مواسم من العمل في رئاسة لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين، التي آثرت الاستمرار طوالها رغم ظروفي العملية استجابة وتقديرا للزملاء".

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وتابع: "فقد قدمت اعتذاري رسميا قبل نهاية الموسم الحالي عن الاستمرار كرئيس للجنة".

وأتم: "مع دعواتي للرئيس القادم بالتوفيق والنجاح".

وانتهى الموسم الماضي من الدوري السعودي للمحترفين بإثارة كبرى، إذ خطف الهلال اللقب بعد صراع شرس مع الاتحاد في الأمتار الأخيرة، بينما هبط أهلي جدة لدوري الدرجة الأولى.

المصدر: kooora.com

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