عودة ضبابية لليفاندوفسكي إلى تمارين بايرن ميونيخ

بدا البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني غير مكترث لدى معاودته تدريبات فريقه كما كشفت وسائل إعلام وسط رغبته في الانتقال إلى صفوف برشلونة الاسباني.

ونشرت صحيفة "بيلد" الألمانية شريط فيديو، وأشارت إلى أن "عدم اكتراثه في التمارين كان واضحا جدا، ولغة جسده تعني الكثير. إنه يريد الذهاب إلى برشلونة من دون أدنى شك".

AFP

وأضافت: "وصل ليفاندوفسكي متأخرا بضع دقائق وكان الأخير الذي يدخل أرضية الملعب. من دون أي حماس أيضا كان الأخير الذي بدأ بتدريبات التحمية ثم التدريبات من دون أن ينهيها. علاقته بزملائه لم تعد كما في السابق، تكلم فقط مع ليون غوريتسكا وتبادل المزاح مع جمال موسيالا".

وتابعت: "لم نشاهده أيضا يتكلم مباشرة مع ناغلسمان (مدرب بايرن) وكان الأمر لافتا لا سيما لدى قيام الأخير بإعطاء تعليماته حيث تواجد ليفاندوفسكي خارج دائرة اللاعبين ويلتفت إلى ناحية أخرى".

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وأوضحت: "لم يقم بأي جهد شخصي خلال مباراة تدريبية ولم يسجل. كان يتعين على الفريق الخاسر أن يخضع لعقوبة من خلال القيام بحركات السواعد لكنه لم يقم بذلك وتوجه إلى غرف الملابس".

لكن تقارير أخرى أشارت إلى أن سلوك اللاعب البالغ 33 عاما تحسن يوم الخميس، فلم يتأخر عن التمارين وكانت لغة جسده جيدة، كما انضم إلى مجموعة لاعبين احتفلت بعيد ميلاد مهاجم الفريق سيرج غنابري وصافح المدرب ناغلسمان.

وانعكست الضبابية حيال مستقبل ليفاندوفسكي على عائلته، فردت زوجته على وسائل التواصل الاجتماعي عما إذا كان زوجها سينتقل إلى برشلونة بالقول "أرغب بمعرفة ذلك أنا أيضا".

وكان ليفاندوفسكي أعلن في نهاية مايو أن "قصته" مع النادي الألماني "اقتربت من نهايتها" خلال مؤتمر صحفي مع المنتخب البولندي.

وأبدى النادي الكاتالوني إهتماما كبيرا بضم المهاجم الهداف والفائز بجائزة أفضل لاعب للعام بحسب "فيفا" مرتين.

وسبق أن ذكر جوان لابورتا رئيس برشلونة في السابع من يوليو: "قدمنا عرضا للاعب وننتظر الرد وسنرى ما إذا كان إيجابيا".

ووفقا لبعض وسائل الإعلام، فقد قدم الـ"بلوغرانا" عرضا يناهز الـ 40 مليون يورو لكنه عاد ورفع من قيمة عرضه. ويدافع ليفاندوفسكي عن ألوان النادي البافاري منذ عام 2014 مسجلا له 344 هدفا.

المصدر: "أ ف ب"