شارك بعد وفاة شقيقه بساعات وهاجمته الجماهير.. حارس الاتحاد المصري ينهار باكيا ويوقف المباراة

شهدت مباراة الاتحاد وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري لكرة القدم، الخميس، لقطة مؤثرة لأحمد يحيى حارس مرمى الاتحاد الذي تلقت شباكه 5 أهداف قبل أن يخرج في الدقيقة 80.

وهاجم مشجعو الاتحاد لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس ونال الحارس أحمد يحيى النصيب الأكبر من الهتافات المعادية مما جعله يرفض استكمال اللقاء.

ودخل يحيى في نوبة بكاء شديدة أثناء خروجه من الملعب، ثم حاول الجهازان الفنيان للفريقين تهدئته، كما تحدث معه أحمد ناجي مدرب حراس سيراميكا لدعمه.

واستبدل الجهاز الفني للاتحاد الحارس أحمد يحيى بزميله الحارس صبحي سليمان.

وتلقى يحيى خبرا صادما قبل اللقاء بساعات بوفاة شقيقه لكنه تمسك بخوض المباراة.

ونشبت مشادة بين أحد المشجعين والمدرب المساعد للاتحاد رامي ربيع بعد الهتافات المسيئة ضد المدير الفني للفريق السكندري.

بإصراره على لعب المباراة من أجل مساعدة زملائه وتحامله على نفسه تلبيةً لنداء ناديه، كل الدعم لحارس مرمى الإتحاد السكندري أحمد يحيي والذي بعطاءه أُختير لاعباً للجولة. 👏

ابق رأسك مرفوعاً يا أحمد. ❤️ #رابطة_الأندية_المحترفة | #EPLpic.twitter.com/sGqFZ5XTiF — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) July 14, 2022

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وقرر اتحاد الأندية المحترفة منح الحارس جائزة لاعب الجولة.

وكتبت جمعية النادي عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "مع إصراره على لعب المباراة لمساعدة زملائه في الفريق وتحيزه ضد نفسه استجابة لنداء ناديه، كل الدعم لحارس مرمى الاتحاد أحمد يحيى والذي بعطاءه أختير لاعبا للجولة".

وانتهت المباراة بفوز سيراميكا كليوباترا بخماسية نظيفة ضمن الجولة 24 للدوري المصري الممتاز.

الفوز رفع رصيد سيراميكا إلى 29 نقطة في المركز التاسع بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 28 نقطة في المركز العاشر.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"