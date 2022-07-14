شاهد.. أغرب تنفيذ لركلة ترجيح في تاريخ كرة القدم

شهدت نسخة 2022 من نهائي كأس اتحاد ولاية أوجون في نيجيريا الذي جمع ريمو ستارز، وإيجيبو يونايتد، لقطتين ربما تكونان بين الأغرب في تاريخ كرة القدم على الإطلاق.

وبعد 90 دقيقة من اللعب، لم تهتز شباك أي من الفريقين ليتم الاحتكام لركلات الترجيح لتحديد الفائز.

وانتشرت لقطة وقوف حارس مرمى نادي ريمو ستارز، لتصدي لإحدى الركلات، ولقطة لتنفيذ لاعب آخر لنادي ريمو ستارز لإحدى الركلات، كالنار في الهشيم في مواقع التواصل لاجتماعي لغرابة اللقطتين.

Watch this 👇. Ogun state FA cup between Remo and Ijebu United in Nigeria 😳😳😳 pic.twitter.com/XcTB3x007r — Owusu-Ansah Sampson Bright AK-0001825 (@KwasiOAnsah1) July 14, 2022

ويبدو من خلال الفيديوهات المنتشرة، أن لاعبي فريق ريمو ستارز، كانوا يريدون خسارة المباراة عن قصد.

This is Ogun State FA Cup final between Remo Stars and Ijebu United 💔💔 This must be a fixed match!



Nigeria Football is in ICU.



Terrible!



pic.twitter.com/mZqilGfdm8 — Ogbeni of Lagos (@OjoSamwum) July 14, 2022

فخلال تنفيذ أحد لاعبي نادي إيجيبو لركلة ترجيحية، لم يحرك حارس مرمى ريمو ستارز ساكنا، وظل واقفا في مكانه منتظرا الكرة لتسكن شباكه.

Mysterious penalty 🤦



Ogun state FA cup between Remo and Ijebu United in Nigeria.



What was this player thinking? @LFCinnigeria#cedanewspic.twitter.com/HxviSpaYI0 — CEDANEWS.GA (@cedanewsgh) July 14, 2022

ومع ذلك، لا يمكن مقارنة لقطة حارس مرمى ريمو ستارز بما قام به أحد زملائه، الذي سدد ركلة الترجيح في اتجاه خط التماس.

This is the most mysterious penalty in association football.



Ogun state FA cup between Remo and Ijebu United in Nigeria.



What was this player thinking?? 😯 via @LFCinnigeriapic.twitter.com/ca5Kgx9T7B — Saddick Adams (@SaddickAdams) July 14, 2022

والطريف في الأمر، أن اللاعب أمسك برأسه متظاهرا بأنه لم يكن يقصد تضيع ركلة الترجيح بتلك "البشاعة".

المصدر:givemesport.com