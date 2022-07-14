 
مباشر

الرئيس التونسي يكرم أنس جابر ويقلدها الصنف الأول من وسام الاستحقاق (فيديو)

الرياضة

الرئيس التونسي يكرم أنس جابر ويقلدها الصنف الأول من وسام الاستحقاق (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tf69

كرم الرئيس التونسي قيس سعيد، نجمة التنس أنس جابر بتقليدها أعلى وسام استحقاق رياضي إثر تحقيقها إنجاز الوصول إلى نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

وجاء في بيان الرئاسة التونسية أن التكريم جاء "تقديرا لإنجازها الرياضي اللافت واعترافا بمساهمتها في مزيد إعلاء الراية الوطنية في المحافل الرياضية الدولية".

وأضاف البيان "كانت بالفعل سفيرة لتونس وعرفت بوطننا العزيز وبقدرات شبابه حينما تتوفر له الشروط والوسائل التي تتيح له التميز والتألق في كافة المجالات".

وأصبحت أنس، الملقبة في تونس بـ"وزيرة السعادة"، أول العرب الذين يبلغون نهائي بطولة كبرى في التنس وأول إفريقية في حقبة الاحتراف، بفوزها على الألمانية تاتيانا ماريا في نصف نهائي بطولة ويمبلدون، لكنها خسرت في المباراة النهائية أمام الكازاخستانية يلينا ريباكينا.

وقالت أنس، التي تراجعت هذا الأسبوع في تصنيف رابطة المحترفات من المركز الثاني الى الخامس لعدم احتساب نقاط ويمبلدون اعتراضا من قبل الرابطة على حظر مشاركة الروس والبيلاروس في البطولة الإنجليزية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية إثر اللقاء "نريد أن نعطي المثال للشباب ونحن فخورون لكوننا تونسيين وسنواصل في تحقيق النجاحات".

ويقام غدا الجمعة استقبال رسمي وشعبي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس لأنس التي حصدت شعبية واسعة لدى التونسيين.

وحققت أنس البالغ عمرها 27 عاما، عدة إنجازات خلال مسيرتها، إذ باتت أول لاعبة عربية تصل الدور ربع النهائي في بطولة كبرى في أستراليا المفتوحة 2020، أول عربية متوجة بدورة احترافية في برمنغهام 2021، الأولى عربيا بين العشرة الأوائل في التصنيف العالمي، وأول عربية متوجة بلقب إحدى دورات الألف في مدريد في مايو الماضي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا