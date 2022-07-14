الرئيس التونسي يكرم أنس جابر ويقلدها الصنف الأول من وسام الاستحقاق (فيديو)

كرم الرئيس التونسي قيس سعيد، نجمة التنس أنس جابر بتقليدها أعلى وسام استحقاق رياضي إثر تحقيقها إنجاز الوصول إلى نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

وجاء في بيان الرئاسة التونسية أن التكريم جاء "تقديرا لإنجازها الرياضي اللافت واعترافا بمساهمتها في مزيد إعلاء الراية الوطنية في المحافل الرياضية الدولية".

رئيس الجمهورية #قيس_سعيّد يشرف على موكب تكريم البطلة العالمية التونسية السيّدة #أنس_جابر حيث تمّ تقليدها الصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع الرياضة تقديرا لإنجازها الرياضي اللافت واعترافا بمساهمتها في مزيد إعلاء الراية الوطنية في المحافل الرياضية الدولية. #TnPRpic.twitter.com/dCsZSuurKR — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) July 14, 2022

وأضاف البيان "كانت بالفعل سفيرة لتونس وعرفت بوطننا العزيز وبقدرات شبابه حينما تتوفر له الشروط والوسائل التي تتيح له التميز والتألق في كافة المجالات".

During an official ceremony, President #Kais_Saied decorates Tunisian and international champion @Ons_Jabeur with the first class insignia of the Order of the Sports Merit in recognition of her remarkable achievements. #TnPRpic.twitter.com/bKIE8RK6Fq — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) July 14, 2022

وأصبحت أنس، الملقبة في تونس بـ"وزيرة السعادة"، أول العرب الذين يبلغون نهائي بطولة كبرى في التنس وأول إفريقية في حقبة الاحتراف، بفوزها على الألمانية تاتيانا ماريا في نصف نهائي بطولة ويمبلدون، لكنها خسرت في المباراة النهائية أمام الكازاخستانية يلينا ريباكينا.

وقالت أنس، التي تراجعت هذا الأسبوع في تصنيف رابطة المحترفات من المركز الثاني الى الخامس لعدم احتساب نقاط ويمبلدون اعتراضا من قبل الرابطة على حظر مشاركة الروس والبيلاروس في البطولة الإنجليزية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية إثر اللقاء "نريد أن نعطي المثال للشباب ونحن فخورون لكوننا تونسيين وسنواصل في تحقيق النجاحات".

ويقام غدا الجمعة استقبال رسمي وشعبي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس لأنس التي حصدت شعبية واسعة لدى التونسيين.

وحققت أنس البالغ عمرها 27 عاما، عدة إنجازات خلال مسيرتها، إذ باتت أول لاعبة عربية تصل الدور ربع النهائي في بطولة كبرى في أستراليا المفتوحة 2020، أول عربية متوجة بدورة احترافية في برمنغهام 2021، الأولى عربيا بين العشرة الأوائل في التصنيف العالمي، وأول عربية متوجة بلقب إحدى دورات الألف في مدريد في مايو الماضي.

المصدر: وكالات