أول ظهور لرونالدو بعد تخلفه عن السفر مع بعثة مانشستر يونايتد إلى تايلاند (صورة)

نشر كريستيانو رونالدو، أول صورة له بعد تخلفه عن السفر مع بعثة فريقه مانشستر يونايتد في جولة تسبق الموسم الجديد تشمل تايلاند وأستراليا، وذلك وسط تكهنات حول إمكانية رحيله عن الفريق.

وشارك رونالدو مع متابعيه على موقع "تويتر"، صورة له وهو يقوم بتمارين شاقة في صالة رياضية وعلق قائلا: "العمل الشاق".

وتزايدت التكهنات وتناثرت الشائعات بشأن مستقبل ومصير رونالدو منذ إعلان وسائل إعلام إنجليزية، أن النجم البرتغالي أبلغ إدارة مانشستر يونايتد برغبته في مغادرة "أولد ترافورد" هذا الصيف.

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وعزز تخلف رونالدو عن السفر مع بعثة مانشستر يونايتد لخوض معسكر إعدادي في تايلاند وأستراليا استعدادا لانطلاق الموسم الجديد هذه لإشاعات التكهنات.

وذكرت تقارير إعلامية أن أندية باريس سان جيرمان، وتشيلسي، وبايرن ميونخ رفضت التعاقد مع رونالدو، بعدما عرضه عليها خورخي مينديز، كيل أعمال النجم النجم البرتغالي.

في حين، رفض رونالدو، وفقا لصحيفة "ريكورد" البرتغالية، عرضا خرافيا للانضمام لأحد الأندية السعودية لرغبته في الاستمرار بأعلى مستويات كرة القدم على الرغم من تقدمه في العمر وبلوغه سن الـ37.

المصدر: ميرور + RT