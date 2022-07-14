برشلونة يتوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد بشأن انتقال دي يونغ

توصل برشلونة إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد بشأن انتقال اللاعب الهولندي فرينكي دي يونغ، الذي ينبغي أن يوافق على هذه الخطوة، وفقا لمصدر مطلع في النادي الإسباني على الصفقة.

ووافق يونايتد على سداد 75 مليون يورو لبرشلونة إضافة إلى 10 ملايين يورو لدي يونغ ( 25 عاما)، وفقا للمصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث عن الصفقة.

وينبغي الحصول على موافقة دي يونغ، الذي يمتد عقده مع برشلونة حتى يونيو 2026، للانتقال إلى فريق الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تشير تقارير إلى تردد دي يونغ حتى الآن في مغادرة "كامب نو".

ولكن مسؤول برشلونة المطلع على الاتفاق، قال إن مدرب "البارسا"، تشافي هيرنانديز، أبلغ دي يونغ بأنه لن يكون ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه.

ويفضل برشلونة التوصل إلى اتفاق مع مانشستر بشأن صفقة دي يونغ، قبل مغادرة الفريق بعد غد السبت للقيام بجولة ما قبل الموسم في الولايات المتحدة.

ولعب دي يونغ 140 مباراة مع برشلونة في مختلف المسابقات منذ انضمامه للفريق الكتالوني قادما من نادي أياكس أمستردام الهولندي عام 2019 مقابل 75 مليون يورو.

المصدر: أ ب