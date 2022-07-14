المكسيكي ماركيز يعود إلى برشلونة للإشراف على الفريق الرديف

عاد قلب الدفاع الدولي المكسيكي السابق رافائيل ماركيز إلى برشلونة الإسباني، للإشراف على الفريق الرديف "برشلونة أتلتيك"، وذلك وفق ما أعلنه النادي الكتالوني الخميس.

وقال النادي الكتالوني في بيان "توصل برشلونة ورافائيل ماركيز إلى اتفاق يقضي بتولي الأخير مهمة المدرب لفريق برشلونة أتلتيك للموسمين القادمين حتى 30 يونيو 2024".

❗ ¡@RafaMarquezMX es el nuevo entrenador del Barça Atlètic!



✍ Firma por dos temporadas, hasta 2024

🔗 https://t.co/81qsM1WmqX



🤩 ¡Bienvenido de nuevo, Rafa!#ForçaBarça 💙❤ pic.twitter.com/E7mwVVxRXz — Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) July 14, 2022

وتابع "تشكل هذه الخطوة عودة المكسيكي إلى النادي الذي دافع عن ألوانه من 2003 حتى 2010. يبدأ العمل مع اللاعبين العائدين من أجل الخضوع للفحص الطبي (التقليدي قبيل الموسم الجديد) اعتبارا من الجمعة 15 يوليو، على أن تكون الحصة التدريبية الأولى له في اليوم التالي".

وسيكون فريق "برشلونة أتلتيك" الذي ينافس في الدرجة الثالثة الإسبانية، المهمة التدريبية الثانية للمكسيكي البالغ 43 عاما بعد ريال سوسييداد ديبورتيفو ألكالا للشباب الذي يلعب في الدرجة الخامسة.

ويعود ماركيز بالتالي إلى الفريق الذي جعل منه أول لاعب مكسيكي يدافع عن ألوانه، في طريقه للفوز بأربعة ألقاب في الدوري المحلي واثنين في دوري أبطال أوروبا وواحد في كل من كأس إسبانيا وكأس العالم للأندية والكأس السوبر الأوروبية وثلاثة في الكأس السوبر الإسبانية.

وبعدما دافع عن ألوان النادي الكتالوني في 242 مباراة ضمن جميع المسابقات، غادر ماركيز برشلونة إلى الولايات المتحدة حيث لعب مع نيويورك ريد بولز لثلاثة أعوام ثم عاد الى بلاده لثلاثة أعوام مع ليون.

وقبل اعتزاله اللعب في صفوف فريق بداياته الكروية أتلاس الذي لعب معه من 2015 حتى 2018 بعدما بدأ مشواره الاحترافي معه (1996 حتى 1999)، مر ماركيز في إيطاليا حيث دافع عن ألوان هيلاس فيرونا لموسمي 2014-2015 و2015-2016.

وخاض ماركيز بالمجمل 628 مباراة على صعيد الأندية في جميع المسابقات و147 على صعيد المنتخب الوطني بين 1997 و2018.

المصدر: أ ف ب