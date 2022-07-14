كلوب يرد على الانتقادات حيال تعاقد ليفربول مع نونييز

دافع المدرب الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب الخميس، عن التعاقد بصفقة مالية ضخمة مع مهاجم منتخب الأوروغواي داروين نونييز من بنفيكا البرتغالي هذا الصيف.

ووجه كلوب الموجود حاليا برفقة "الريدز" في سنغافورة في جولة تحضيرية للموسم الجديد يستهلها بمواجهة كريستال بالاس وديا غدا الجمعة، بأسئلة صحفيين حيال تعليق سابق له عام 2018 حين قال إنه لا يريد إنفاق 100 مليون جنيه إسترليني على لاعب واحد.

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وسخر مشجعون في وقت سابق من المدرب الألماني بعد أن وافق ناديه على صفقة مع بنفيكا لشراء نونييز مقابل مبلغ كبير ناهز 85 مليون جنيه إسترليني مع مكافآت.

ورغم ذلك، سخر كلوب من السؤال، قائلا إن سوق الانتقالات قد تغير منذ إدلائه بتلك التصريحات.

وقال كلوب "عندما تريد التعاقد مع مهاجم مثير مثل داروين، فهذا هو السوق وعليك أن تدفع الثمن".

وأضاف "لقد قلت أشياء كثيرة في حياتي لفتتني لاحقا وأظهرت لي مدى السرعة التي يمكن أن تتغير بها الحياة".

وتعرض نونييز لانتقادات لاذعة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أدائه الباهت في مباراته الأولى مع ليفربول، بعدما أضاع هدفا سهلا في المباراة التي خسرها فريقه 0-4 أمام مانشستر يونايتد في بانكوك الثلاثاء الماضي.

ورأى كلوب أن الانتقادات بحق لاعبه الجديد كانت غير عادلة، مبديا دعمه للأوروغوياني ليقدم أداء جيدا لوصيف بطل إنجلترا وأوروبا.

وتابع المدرب الألماني أن "الشيء الوحيد المهم هو كيف أحكم على الموقف ولا يمكنني أن أكون أكثر هدوءا أو مقتنعا تماما بإمكانياته".

وقلل كلوب من أهمية الخسارة الكبيرة أمام الخصم اللدود يونايتد، مصرا على أن "تركيزه لم يكن على النتائج بل على تحضير لاعبيه لبداية الموسم الجديد".

المصدر: أ ف ب