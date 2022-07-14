تحرك مفاجئ لباريس سان جيرمان قد يفسد صفقة برشلونة المنتظرة

دخل مسؤولو باريس سان جيرمان على الخط للتعاقد مع مهاجم بايرن ميونخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي يعتبر الهدف الأول لنادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن النادي الباريسي بدأ اتصالات في الفترة الأخيرة بمسؤولي النادي البافاري، للاستفسار عن مدى إمكانية بيع النجم البولندي.

وأشار المصدر إلى أن النادي الفرنسي انضم لسباق التعاقد مع ليفاندوفسكي، الذي يحظى باهتمام بالغ من برشلونة.

وكان نادي برشلونة، تقدم بثلاثة عروض لضم ليفاندوفسكي لكنها قوبلت بالرفض جميعا على الرغم من إعلان المهاجم البولندي برغبته في الرحيل عن الفريق البافاري هذا الصيف.

ومع ذلك، يرفض ليفاندوفسكي التمرد على بايرن ميونخ لإجباره على السماح له بالرحيل، حيث عاد لتدريبات النادي الاثنين الماضي وخضع للفحص الطبي تمهيد لانطلاق الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي البالغ عمره 33 عاما، انضم إلى بايرن ميونخ قادما من بوروسيا دورتموند في صفقة انتقال حر في 2014 ولعب 375 مباراة، وسجل 344 هدفا وصنع 72.

المصدر: وكالات