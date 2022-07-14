خيبة أمل جديدة لرونالدو في الميركاتو الصيفي

أكد خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم في أوروبا، الإيطالي فابريزيو رومانو، أن مدرب نادي تشيلسي، الألماني توماس توخيل يرفض فكرة تعاقد فريقه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو هذا الصيف.

وكتب الصحفي الموثوق على حسابه في موقع "تويتر": "توماس توخيل لا يرغب في ضم كريستيانو رونالدو إلى البلوز.. كانت هناك محادثات بين وكيل رونالدو وإدارة تشيلسي، لكن القرار النهائي بيد توخيل".

وأشار رومانو إلى أن توخيل، أبلغ رئيس نادي تشيلسي، تود بويلي، بأن لديه أولوية لتدعيم خط دفاع فريقه وليس حريصا على التعاقد مع رونالدو من مانشستر يونايتد.

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وأصبح نادي تشيلسي ثاني فريق يرفض ضم رونالدو، بعدما كشفت تقارير إعلامية في وقت سابق أن النجم البرتغالي عرض خدماته على باريس سان جيرمان لكن الأخير رفض التعاقد معه.

ولم يسافر رونالدو مع بعثة مانشستر يونايتد في جولة تسبق الموسم الجديد في تايلاند وأستراليا، بعد أن حصل على راحة لإنهاء بعض الأمور العائلية، ولم يتضح بعد متى سيعود إلى قائمة الفريق.

ولكن تقارير صحفية، أشارت إلى رغبة المهاجم البالغ 37 عاما والذي ينتهي عقده مع يونايتد عام 2023، في الرحيل عن النادي الغائب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد موسم مخيب في الدوري المحلي أنهاه في المركز السادس.

وربطت تقارير إعلامية رونالدو بالانتقال لأندية عدة هذا الصيف، بينها تشيلسي في ظل بحث الأخير عن تعزيز خياراته في الهجوم بعد رحيل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة.

المصدر: فابريزيو رومانو