دجوكوفيتش يفتتح ملاعب التنس قرب "أهرامات" البوسنة المثيرة للجدل

افتتح الصربي نوفاك دجوكوفيتش المتوج الأحد بلقبه الـ21 في البطولات الكبرى للتنس بعد فوزه على الأسترالي نيك كيريوس في نهائي ويمبلدون، ملاعب لكرة المضرب في "بيراميد بارك" في البوسنة.

دجوكوفيتش، المعروف باهتماماته بروحانيات العهد الجديد، مولع ببلدة فيسوكو الجبلية، حيث يتدفق الآلاف كل عام لزيارة الأهرامات التي يعتقد البعض أنها قديمة من صنع الإنسان ولها قدرات علاجية، وهي ادعاءات يرفضها العلماء.

وزار اللاعب الصربي البالغ 35 عاما، الموقع للمرة الأولى في العام 2020 ووصفه بأنه "جنة على الأرض".

وعاد دجوكوفيتش إلى مجمع "هرم الشمس البوسني" أربع مرات على الأقل، سواء بمفرده أو مع عائلته، ليحظى دائما بترحيب حار من مؤسس الموقع سمير عثمانافيتش.

وفقا لعثمانافيتش، وهو رجل أعمال وعالم آثار بوسني، فإن فكرة بناء "مركز تدريب إقليمي" مع ملعبين، ولدت خلال زيارة اللاعب الأخيرة في شهر مارس الماضي.

Novak #Djokovic at Visoko "Bosnian Pyramids", opening the tennis courts just a few days after winning his 7th title at #Wimbledon. pic.twitter.com/gEnkYK3q1L — Luka Nikolić (@luksie1) July 13, 2022

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وخاض دجوكوفيتش مباريات استعراضية مع الكرواتي إيفان دوديغ، السلوفيني ألياش بيديني واللاعب المحلي ألدين ستكيتش لمناسبة افتتاح المركز.

وفيما ظهرت عليه علامات الارتياح الكبيرة، قدم دجوكوفيتش عرضا غير عادي، ما جعل الجمهور يضحك حيث تظاهر بالتجادل مع الحكام أو محاولة "رشوتهم".

وقال "دجوكو" للصحافيين بعد المباريات الاستعراضية: "هنا، نشعر ببساطة بالطاقة، كل على طريقته الخاصة. بالنسبة لي، هذه واحدة من أكثر الأماكن نشاطا على هذا الكوكب، والتي رأيت الكثير منها".

وأضا:ف "أشعر ببساطة أن كل لحظة أقضيها هنا تملأني بالطاقة وتمنحني القوة لمواجهة التحديات المستقبلية في التنس وفي الحياة".

ويستمر الجدل بإحاطة المصنف أول عالميا سابقا حيث استبعد أن يشارك في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في ظل تمسكه برفض تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وبحسب القوانين السارية حاليا في الولايات المتحدة، فاستمرار رفض الصربي للقاح ضد "كوفيد-19" يعني أنه غير قادر على المشاركة في فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى والمقررة بين 29 أغسطس و11 سبتمبر المقبلين.

وسبق للصربي أن دفع ثمن رفضه تلقي اللقاح بترحيله في بداية العام الحالي من أستراليا، وبالتالي منع من خوض أولى البطولات الأربع الكبرى وحرم من محاولة الفوز بلقبه العاشر في ملبورن والحادي والعشرين في الـ"غراند سلام" حينها، لكنه عوض في ويمبلدون وبات ثاني أكثر اللاعبين إحرازا للألقاب الكبرى خلف الإسباني رافائيل نادال (22) وأمام السويسري روجيه فيدرر (20).

المصدر: "أ ف ب"