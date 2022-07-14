رسميا.. برشلونة يجدد عقد نجمه ديمبيلي
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tf20
أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانا رسميا لإعلان تجديد عقد نجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي.
ووقع عثمان ديمبيلي عقدا جديدا مع برشلونة لمدة عامين حتى صيف عام 2024.
ونشر النادي الكتالوني مقطع فيديو قصير لإعلان تجديد عقد عثمان ديمبيلي، حيث ظهر فيه اللاعب الفرنسي وهو يمسح رقم 2 من عام 2022 ليكتب بدلا منه رقم 4 لتصبح 2024، في إشارة إلى الموعد الجديد لنهاية عقده مع البلوغرانا.
2̵0̵2̵2̵— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 14, 2022
2024
𝐀𝐑𝐀, 𝐒𝐈́! pic.twitter.com/jWrmMmBoZh
جدير بالذكر أن عثمان ديمبيلي لعب 32 مباراة بقميص برشلونة في جميع المسابقات في الموسم الماضي، وسجل هدفين وقدم 13 تمريرة حاسمة كأفضل صانع أهداف في الدوري الإسباني.
المصدر: twitter/FCBarcelona