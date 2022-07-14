رسميا.. برشلونة يجدد عقد نجمه ديمبيلي

أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانا رسميا لإعلان تجديد عقد نجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي.

ووقع عثمان ديمبيلي عقدا جديدا مع برشلونة لمدة عامين حتى صيف عام 2024.

ونشر النادي الكتالوني مقطع فيديو قصير لإعلان تجديد عقد عثمان ديمبيلي، حيث ظهر فيه اللاعب الفرنسي وهو يمسح رقم 2 من عام 2022 ليكتب بدلا منه رقم 4 لتصبح 2024، في إشارة إلى الموعد الجديد لنهاية عقده مع البلوغرانا.

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جدير بالذكر أن عثمان ديمبيلي لعب 32 مباراة بقميص برشلونة في جميع المسابقات في الموسم الماضي، وسجل هدفين وقدم 13 تمريرة حاسمة كأفضل صانع أهداف في الدوري الإسباني.

المصدر: twitter/FCBarcelona