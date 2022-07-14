 
مباشر

رسميا.. برشلونة يجدد عقد نجمه ديمبيلي

الرياضة

رسميا.. برشلونة يجدد عقد نجمه ديمبيلي
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tf20

أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانا رسميا لإعلان تجديد عقد نجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي.

ووقع عثمان ديمبيلي عقدا جديدا مع برشلونة لمدة عامين حتى صيف عام 2024.

ونشر النادي الكتالوني مقطع فيديو قصير لإعلان تجديد عقد عثمان ديمبيلي، حيث ظهر فيه اللاعب الفرنسي وهو يمسح رقم 2 من عام 2022 ليكتب بدلا منه رقم 4 لتصبح 2024، في إشارة إلى الموعد الجديد لنهاية عقده مع البلوغرانا.

إقرأ المزيد
برشلونة يخدع الصحافة باللاعب رافينيا
برشلونة يخدع الصحافة باللاعب رافينيا "المزيف"!

جدير بالذكر أن عثمان ديمبيلي لعب 32 مباراة بقميص برشلونة في جميع المسابقات في الموسم الماضي، وسجل هدفين وقدم 13 تمريرة حاسمة كأفضل صانع أهداف في الدوري الإسباني.

المصدر: twitter/FCBarcelona

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا