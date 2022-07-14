بالأرقام.. أغلى 10 مهاجمين في العالم قبل انطلاق الموسم الجديد 2022-2023

اقتربت لحظة إطلاق صافرة البداية للموسم الجديد 2022-2023 في الدوريات الخمسة الكبرى والذي سينطلق في شهر أغسطس المقبل بمواعيد متفاوتة.

وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص بالأمور المادية في كرة القدم، فإن اللاعب الفرنسي "كيليان مبابي" البالغ 23 عاما هو صاحب أعلى قيمة تسويقية من بين لاعبي خط الهجوم في العالم، إذ تبلغ 160 مليون يورو.

في المرتبة الثانية، جاء إيرلينغ هالاند المنتقل من فريق بوروسيا دورتوند الألماني إلى صفوف مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بقيمة تسويقية تبلغ 150 مليون يورو.

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وحل البرازيلي فينسيوس جونيور الذي توج بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، في المركز الثالث بواقع 100 مليون يورو، بينما جاء النجم المصري محمد صلاح في المركز الرابع بالشراكة مع هاري كين نجم توتنهام بقيمة 90 مليون يورو.

وجاءت قائمة أغلى 10 مهاجمين في العالم على الشكل التالي:



1- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 160 مليون يورو

2- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 150 مليون يورو

3- البرازيلي فينسيوس جونيور (ريال مدريد): 100 مليون يورو

4- المصري محمد صلاح (ليفربول): 90 مليون يورو

5- الإنجليزي هاري كين (توتنهام): 90 مليون يورو

6- الصربي دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس): 85 مليون يورو

7- الفرنسي كريستوفر نكونو (لايبزيغ): 80 مليون يورو

8- الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (انتر ميلان): 75 مليون يورو

9- الإنجليزي جادون سانشو (مانشستر يونايتد): 75 مليون يورو

10- الكوري الجنوبي هيونج مين سون (توتنهام): 75 مليون يورو.

المصدر: transfermarkt