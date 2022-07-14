أسرع عداء إفريقي يخسر فرصة المشاركة في بطولة العالم

أعلن العداء الكيني فردينان أومانيالا صاحب الرقم القياسي الإفريقي في سباق 100 م، أنه سيغيب عن بطولة العالم لألعاب القوى التي تنطلق الجمعة في يوجين الأمريكية بسبب تأشيرة الدخول.

وقال أومانيالا: "قررت عدم السفر إلى أوريغون. حتى لو حصلت على تأشيرة الدخول اليوم، أصبح الأمر متأخرا" علما أن تصفيات سباق 100 م الجمعة في اليوم الأول من المنافسات.

وأضاف: "لا أستطيع القيام بأي شيء. إنه أطول يوم انتظار بالنسبة إلي، وأنا لا أحب الانتظار".

SAD!!!



Africa's fastest man Ferdinand Omanyala will not compete at the World Championships at Oregon, USA after his Visa was delayed.



I can't believe this.#OriginSportpic.twitter.com/PkGZKcv8s2 — Carol Radull (@CarolRadull) July 14, 2022

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وختم: "لقد قبلت بالوضع وسيكون تركيزي منصبا من الآن وصاعدا على دورة ألعاب الكومنولث في برمنغهام" المقررة من 28 الحالي إلى الثامن من أغسطس المقبل.

ويملك أومانيالا ثالث أفضل توقيت هذا العام في سباق 100 م مع 9.85 ثانية سجله في مايو الماضي.

ويحمل أومانيالا الرقم القياسي الإفريقي ومقداره 9.77 ثانية منذ سبتمبر الماضي، وهو ثامن أسرع عداء في التاريخ وراء أربعة أمريكيين وثلاثة جامايكيين.

وبات أومانيالا أول عداء من كينيا التي تمتاز بعدائي المسافات الطويلة والماراثون، يبلغ نصف نهائي سباق 100 م في الألعاب الأولمبية وتحديدا في نسخة طوكيو 2021.

المصدر:"أ ف ب"